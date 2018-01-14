Машину с российскими номерами забросали в польском Гданьске в тот момент, когда женщина сажала ребенка в автомобиль. Об этом пишет "Газета.ру".
Издание уточняет, что россиянка вместе с внучкой решили провести выходные в Польше. Инцидент произошел с утра, когда женщина прогревала машину, перед тем как отправиться вместе с ребенком в аквапарк.
"Мама сажает ребенка в машину. В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!", — написала в Facebook мать ребенка Екатерина.
По словам женщины, полиция быстро прибыла на место ЧП, но правохранителей больше волновала законность пребывания россиян на территории страны, чем поиск злоумышленников. Пока сотрудники полиции беседовали с россиянкой, из подъезда дома вышли двое молодых людей. Именно они бросали камни в машину. Однако полицейские, по словам россиянки, не предприняли никаких действий для задержания подозреваемых.
Комментарии
бандерлоги - 100%!
Вот мало в нашей стране аквапарков! Так нет же, в гниющую гейропу внучку тащит на выходные!
Вот и весь польский гонор - воевать с женщинами и детьми. А почему бы не забросать камнями машину русской или ещё лучше чеченской мафии.
молодежь везде одинаковая
а вот поляки старшего поколения были очень достойными людьми
Опять Вова утрется? Ведь это всего какие-то граждане РФ, пострадавшие от пшеков....
Вот и весь польский гонор - воевать с женщинами и детьми. А почему бы не забросать камнями машину русской или ещё лучше чеченской мафии
Т.е. вы признаете, что мафия своих не бросает, а встающейскален на своих плевать?
Гейропа на другое не способна.
18:01, согласен. Они бы ещё к хохлам развлекаться поехали!
Польша это не гейропа там полуфашистское государство, так что яйца оторвать смогут любому!
Зато вован на мировой арене всех гнёт и перигрывает. А это - мелкие издержки величия державы.
Массаж мозга, раз уж до уровня песочницы спустились - Вова учится в классе, где рулит богатенький сынок и его друзья - мелкие хулиганы
то ли еще будет, благодаря действиям нашего правительства русских все больше и больше ненавидят в мире
Больше приглашайте этих фашистов на первый канал, где они с усмешками льют помои на Россию и получают за это деньги от ТВ, причём в десятки раз больше, чем работающие люди.
19:16, Я там в вашей песочнице ни хрена не понимаю. Поднимитесь до моего уровня, плиз, если можете конечно.