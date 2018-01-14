Машину с российскими номерами забросали в польском Гданьске в тот момент, когда женщина сажала ребенка в автомобиль. Об этом пишет "Газета.ру".

Издание уточняет, что россиянка вместе с внучкой решили провести выходные в Польше. Инцидент произошел с утра, когда женщина прогревала машину, перед тем как отправиться вместе с ребенком в аквапарк.

"Мама сажает ребенка в машину. В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!", — написала в Facebook мать ребенка Екатерина.

По словам женщины, полиция быстро прибыла на место ЧП, но правохранителей больше волновала законность пребывания россиян на территории страны, чем поиск злоумышленников. Пока сотрудники полиции беседовали с россиянкой, из подъезда дома вышли двое молодых людей. Именно они бросали камни в машину. Однако полицейские, по словам россиянки, не предприняли никаких действий для задержания подозреваемых.