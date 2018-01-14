Первые снимки бюджетного смартфона iPhone SE попали в сеть. Между тем, выпуск этого гаджета начнется только летом 2018 года, пишет "ФАН" со ссылкой на Sunday Express.

На фотографиях изображены задние панели нового смартфона от Apple. На них видно, что светодиодная вспышка в iPhone SE будет расположена под камерой. Сама крышка будет полностью стеклянной.

Напомним, новый смартфон должен унаследует начинку от iPhone 7. Кроме этого, новинка будет оснащена процессором Apple A10 Fusion, набором датчиков и сканером отпечатков пальцев.

Сборка будет происходить в Индии. Стоить новинка будет от 35 до 45 тысяч рублей.