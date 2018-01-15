Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снежным и холодным выдастся понедельник, 15 января, в Алтайском крае, информирует региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении метеорологического ведомства.

Днем в крае будет -16…-21 градус, местами -11…-16 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле 15 января временами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -16…-18 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.