Злоумышленники рассылают Telegram письма, в которых представляются создателями блокчейн‐систему Telegram Open Network. Об этом сообщает портал 360tv.ru.

Авторы писем предлагают купить 30 тысяч токенов за пять тысяч долларов (283 тысячи рублей), чтобы "стать одним из первых" обладателей токенов новой критовалюты Gram. Однако такой криптвалюты не существует.

В приглашениях есть и ссылки на сайт фальшивого TON. В ресурсе сказано, что нужно набрать 30 миллионов долларов для запуска криптовалюты до 1 февраля 2018 года.