24 кандидата от политических партий и 46 самовыдвиженцев — столько человек уведомило Центральную избирательную комиссию о желании баллотироваться в президенты. Из 70 кандидатов в кандидаты с предвыборной дистанции уже сошли 50 человек. Из оставшихся 20 зарегистрированы пока только двое. Рассказываем, кто до какого этапа дошел.

Кандидаты от партий

Центризбирком завершил прием документов от партийных кандидатов в 00 часов 12 января. С 18 декабря до комиссии добрались 24 человека, которых для выдвижения поддержала какая-либо политическая партия.

2 кандидата уже зарегистрированы:

В ладимир Жириновский (ЛДПР),

(ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ).

12 кандидатов собирают подписи для регистрации:

Эльвира Агурбаш ("Альянс Зеленых"),

Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),

Екатерина Гордон ("Партия добрых дел"),

Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"),

Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"),

Максим Сурайкин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России"),

Борис Титов ("Партия Роста"),

Роман Худяков ("Честно"/Человек. Справедливость. Ответственность"),

Григорий Явлинский ("Яблоко"),

Антон Баков ("Монархическая партия"),

Наталья Лисицына ("Рот Фронт"),

Михаил Козлов ("Партия социальной защиты").

Напомним, что от сбора подписей для регистрации освобождены только представители парламентских партий. На этих выборах таких только двое — Жириновский и Грудинин, которые первыми получили заветную регистрацию.

Остальным требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион России должно приходиться не более 2,5 тысяч подписей избирателей.

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Например, Борис Титов собрал уже 78 тысяч подписей, Ксения Собчак — 51 тысячу, Григорий Явлинский — 67 тысяч.

Все 14 перечисленных кандидатов открыли спецсчета для формирования избирательного фонда и зарегистрировали своих уполномоченных представителей.

3 кандидата сняты с выборов за нарушение проведения съездов партий:

Елена Семерикова ("Женский Диалог"),

Юрий Сидоров ("Партия Малого Бизнеса России"),

Ирина Волынец ("Народ против коррупции").

1 кандидат снялся с выборов сам:

Сираждин Рамазанов ("Социал-демократическая партия России").

4 кандидата пока ожидают решения от ЦИК, чтобы начать сбор подписей:

Ирина Гагитэ ("Российская Социалистическая партия");

Ирина Волынец ("Народная партия России"), та самая Волынец, которая сначала пыталась выдвинуться от партии "Народ против коррупции";

Олег Булаев ("Коммунистическая партия социальной справедливости");

Марина Копенкина ("Родная партия").

Еще 2 представителя партии не пошли дальше уведомления ЦИК.

Самовыдвиженцы

От самовыдвиженцев Центризбирком принимал документы до 7 января. В комиссию обратились 15 кандидатов. По закону самовыдвиженцы должны собрать и официально оформить в поддержку своего выдвижения группу из 500 человек. Только после регистрации такой группы они могут собирать подписи избирателей (не менее 300 тысяч подписей, в одном регионе не более 7,5 тысяч) по стране для получения регистрации.

Только 2 кандидата прошли начальные процедуры и теперь собирают подписи для регистрации:

Владимир Путин,

Владимир Михайлов.

Владимир Путин, по последним данным, собрал уже более 400 тысяч подписей.

13 кандидатов не прошли процедуру регистрации группы избирателей в свою поддержку:

Александр Чухлебов,

Татьяна Воловик,

Айна Гамзатова,

Владимир Кузнецов,

Лаки Ли,

Олег Лурье,

Алексей Навальный,

Сергей Полонский,

Тристан Присягин,

Василий Пугачев,

Сергей Столпак,

Виктор Черепнин,

Андрей Яцун.

В ЦИК пояснили, что причины для отказа были разные: отсутствие у ряда кандидатов пассивного избирательного права, меньшая, чем требуется по закону, численность группы поддержки и другое.

Еще 31 потенциальный самовыдвиженец не пошел дальше уведомления комиссии и не принес необходимые документы.

Всем кандидатам нужно предоставить в ЦИК документы и подписи до 18:00 (мск) 31 января.