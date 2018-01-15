24 кандидата от политических партий и 46 самовыдвиженцев — столько человек уведомило Центральную избирательную комиссию о желании баллотироваться в президенты. Из 70 кандидатов в кандидаты с предвыборной дистанции уже сошли 50 человек. Из оставшихся 20 зарегистрированы пока только двое. Рассказываем, кто до какого этапа дошел.
Кандидаты от партий
Центризбирком завершил прием документов от партийных кандидатов в 00 часов 12 января. С 18 декабря до комиссии добрались 24 человека, которых для выдвижения поддержала какая-либо политическая партия.
2 кандидата уже зарегистрированы:
- Владимир Жириновский (ЛДПР),
- Павел Грудинин (КПРФ).
12 кандидатов собирают подписи для регистрации:
- Эльвира Агурбаш ("Альянс Зеленых"),
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
- Екатерина Гордон ("Партия добрых дел"),
- Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"),
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"),
- Максим Сурайкин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России"),
- Борис Титов ("Партия Роста"),
- Роман Худяков ("Честно"/Человек. Справедливость. Ответственность"),
- Григорий Явлинский ("Яблоко"),
- Антон Баков ("Монархическая партия"),
- Наталья Лисицына ("Рот Фронт"),
- Михаил Козлов ("Партия социальной защиты").
Напомним, что от сбора подписей для регистрации освобождены только представители парламентских партий. На этих выборах таких только двое — Жириновский и Грудинин, которые первыми получили заветную регистрацию.
Остальным требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион России должно приходиться не более 2,5 тысяч подписей избирателей.
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Например, Борис Титов собрал уже 78 тысяч подписей, Ксения Собчак — 51 тысячу, Григорий Явлинский — 67 тысяч.
Все 14 перечисленных кандидатов открыли спецсчета для формирования избирательного фонда и зарегистрировали своих уполномоченных представителей.
3 кандидата сняты с выборов за нарушение проведения съездов партий:
- Елена Семерикова ("Женский Диалог"),
- Юрий Сидоров ("Партия Малого Бизнеса России"),
- Ирина Волынец ("Народ против коррупции").
1 кандидат снялся с выборов сам:
- Сираждин Рамазанов ("Социал-демократическая партия России").
4 кандидата пока ожидают решения от ЦИК, чтобы начать сбор подписей:
- Ирина Гагитэ ("Российская Социалистическая партия");
- Ирина Волынец ("Народная партия России"), та самая Волынец, которая сначала пыталась выдвинуться от партии "Народ против коррупции";
- Олег Булаев ("Коммунистическая партия социальной справедливости");
- Марина Копенкина ("Родная партия").
Еще 2 представителя партии не пошли дальше уведомления ЦИК.
Самовыдвиженцы
От самовыдвиженцев Центризбирком принимал документы до 7 января. В комиссию обратились 15 кандидатов. По закону самовыдвиженцы должны собрать и официально оформить в поддержку своего выдвижения группу из 500 человек. Только после регистрации такой группы они могут собирать подписи избирателей (не менее 300 тысяч подписей, в одном регионе не более 7,5 тысяч) по стране для получения регистрации.
Только 2 кандидата прошли начальные процедуры и теперь собирают подписи для регистрации:
- Владимир Путин,
- Владимир Михайлов.
Владимир Путин, по последним данным, собрал уже более 400 тысяч подписей.
13 кандидатов не прошли процедуру регистрации группы избирателей в свою поддержку:
- Александр Чухлебов,
- Татьяна Воловик,
- Айна Гамзатова,
- Владимир Кузнецов,
- Лаки Ли,
- Олег Лурье,
- Алексей Навальный,
- Сергей Полонский,
- Тристан Присягин,
- Василий Пугачев,
- Сергей Столпак,
- Виктор Черепнин,
- Андрей Яцун.
В ЦИК пояснили, что причины для отказа были разные: отсутствие у ряда кандидатов пассивного избирательного права, меньшая, чем требуется по закону, численность группы поддержки и другое.
Еще 31 потенциальный самовыдвиженец не пошел дальше уведомления комиссии и не принес необходимые документы.
Всем кандидатам нужно предоставить в ЦИК документы и подписи до 18:00 (мск) 31 января.
Комментарии
13 кандидатов не прошли процедуру регистрации группы избирателей, ну чего самых самых то выкинули? Президент Ассоциации стриптиз клубов, пенсионер с долгами и большим эго, осужденные, зеленомордые, тетка из партии дольщиков, тетка я гармония и природа хочу в президенты, президент СССР Тристан... Как же без них?
Сиражудин Чунчулавович зачем снялся? Нормально так, сразу понятно за какое мужик государство и от какой партии. Ирина Волынец скачет, скачет, как вошь блондинка...
Цирк с конями отменяется, всё расходимся.
Хотела за карагандинского Джеки Чана голосовать... Не срослось...