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70 кандидатов в кандидаты: кто выбыл из гонки за пост президента России

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Центризбирком закончил прием документов от желающих стать главой государства

24 кандидата от политических партий и 46 самовыдвиженцев — столько человек уведомило Центральную избирательную комиссию о желании баллотироваться в президенты. Из 70 кандидатов в кандидаты с предвыборной дистанции уже сошли 50 человек. Из оставшихся 20 зарегистрированы пока только двое. Рассказываем, кто до какого этапа дошел.

Кандидаты от партий

Центризбирком завершил прием документов от партийных кандидатов в 00 часов 12 января. С 18 декабря до комиссии добрались 24 человека, которых для выдвижения поддержала какая-либо политическая партия.

2 кандидата уже зарегистрированы:

  • Владимир Жириновский (ЛДПР),
  • Павел Грудинин (КПРФ).

12 кандидатов собирают подписи для регистрации:

  • Эльвира Агурбаш ("Альянс Зеленых"),
  • Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
  • Екатерина Гордон ("Партия добрых дел"),
  • Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"),
  • Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"),
  • Максим Сурайкин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России"),
  • Борис Титов ("Партия Роста"),
  • Роман Худяков ("Честно"/Человек. Справедливость. Ответственность"),
  • Григорий Явлинский ("Яблоко"),
  • Антон Баков ("Монархическая партия"),
  • Наталья Лисицына ("Рот Фронт"),
  • Михаил Козлов ("Партия социальной защиты").

Напомним, что от сбора подписей для регистрации освобождены только представители парламентских партий. На этих выборах таких только двое — Жириновский и Грудинин, которые первыми получили заветную регистрацию.

Остальным требуется собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион России должно приходиться не более 2,5 тысяч подписей избирателей.

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Например, Борис Титов собрал уже 78 тысяч подписей, Ксения Собчак — 51 тысячу, Григорий Явлинский — 67 тысяч.

Все 14 перечисленных кандидатов открыли спецсчета для формирования избирательного фонда и зарегистрировали своих уполномоченных представителей.

3 кандидата сняты с выборов за нарушение проведения съездов партий:

  • Елена Семерикова ("Женский Диалог"),
  • Юрий Сидоров ("Партия Малого Бизнеса России"),
  • Ирина Волынец ("Народ против коррупции").

1 кандидат снялся с выборов сам:

  • Сираждин Рамазанов ("Социал-демократическая партия России").

4 кандидата пока ожидают решения от ЦИК, чтобы начать сбор подписей:

  • Ирина Гагитэ ("Российская Социалистическая партия");
  • Ирина Волынец ("Народная партия России"), та самая Волынец, которая сначала пыталась выдвинуться от партии "Народ против коррупции";
  • Олег Булаев ("Коммунистическая партия социальной справедливости");
  • Марина Копенкина ("Родная партия").

Еще 2 представителя партии не пошли дальше уведомления ЦИК.

Самовыдвиженцы

От самовыдвиженцев Центризбирком принимал документы до 7 января. В комиссию обратились 15 кандидатов. По закону самовыдвиженцы должны собрать и официально оформить в поддержку своего выдвижения группу из 500 человек. Только после регистрации такой группы они могут собирать подписи избирателей (не менее 300 тысяч подписей, в одном регионе не более 7,5 тысяч) по стране для получения регистрации. 

Только 2 кандидата прошли начальные процедуры и теперь собирают подписи для регистрации:

  • Владимир Путин,
  • Владимир Михайлов.

Владимир Путин, по последним данным, собрал уже более 400 тысяч подписей.

13 кандидатов не прошли процедуру регистрации группы избирателей в свою поддержку:

  • Александр Чухлебов,
  • Татьяна Воловик,
  • Айна Гамзатова,
  • Владимир Кузнецов,
  • Лаки Ли,
  • Олег Лурье,
  • Алексей Навальный,
  • Сергей Полонский,
  • Тристан Присягин,
  • Василий Пугачев,
  • Сергей Столпак,
  • Виктор Черепнин,
  • Андрей Яцун.

В ЦИК пояснили, что причины для отказа были разные: отсутствие у ряда кандидатов пассивного избирательного права, меньшая, чем требуется по закону, численность группы поддержки и другое.

Еще 31 потенциальный самовыдвиженец не пошел дальше уведомления комиссии и не принес необходимые документы. 

Всем кандидатам нужно предоставить в ЦИК документы и подписи до 18:00 (мск) 31 января. 

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Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

15.01.2018 08:30
Гостья

13 кандидатов не прошли процедуру регистрации группы избирателей, ну чего самых самых то выкинули? Президент Ассоциации стриптиз клубов, пенсионер с долгами и большим эго, осужденные, зеленомордые, тетка из партии дольщиков, тетка я гармония и природа хочу в президенты, президент СССР Тристан... Как же без них?
Сиражудин Чунчулавович зачем снялся? Нормально так, сразу понятно за какое мужик государство и от какой партии. Ирина Волынец скачет, скачет, как вошь блондинка...
Цирк с конями отменяется, всё расходимся.

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15.01.2018 08:45
Эллочка

Хотела за карагандинского Джеки Чана голосовать... Не срослось...

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