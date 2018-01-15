Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 216 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 16,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом утеплен, применен вентилируемый фасад. "Три уровня, пять комнат, кухня, два санузла с теплыми полами, бытовая комната, прихожая. В доме три кондиционера, имеется большой теплый бассейн, примыкающий к дому. Произведен капитальный ремонт фасада и крыши", — отмечает автор объявления.
Создано газовое отопление с немецкой автоматикой, накопительный бойлер для горячей воды на цокольном этаже.
Также имеется гараж на три автомобиля со смотровой ямой. Отапливаемая отдельным газовым котлом баня на дровах с комнатой отдыха и бассейном. Центральная канализация и водопровод.
Дом стоит на участке площадью почти 10,5 соток. Выполнен ландшафтный дизайн. Есть система автополива.
Установлено видеонаблюдение, сигнализация. На участке также есть большая беседка с барбекю, водой и освещением, большая стационарная теплица.
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