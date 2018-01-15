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Около 2 триллионов рублей потратили в России на приобретение новых автомобилей по итогам 2017 года, сообщает "АВТОСТАТ", уточняя, что данный результат является пока предварительным.

Сравнивая эту выручку с показателем 2016 года, агентство отмечает, что в 2017 году показатель оказался выше на 15%.

"Достигнутый результат уже оказывается выше уровня 2011 года, когда этот показатель был равен 1,87 трлн рублей, но пока далек от уровня 2012-2014 годов. Напомним, тогда, в "тучные" годы, россияне ежегодно тратили на покупку новых автомобилей не менее 2,3 трлн рублей", — добавляет издание.

Эксперты также поясняют, что кроме непосредственного роста автомобильного рынка в 2017 году еще одним фактором увеличения выручки от продажи машин стал рост цен на транспортные средства.

Средний рост цен на автомобили за прошлый год составил порядка 5%.