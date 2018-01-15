Грозит ли здравоохранению Алтая дальнейшая оптимизация? Когда полностью газифицируют Бийск? Что делают власти края для улучшения инвестклимата? Такие вопросы будут направлены губернатору Алтайского края Александру Карлину от фракций в АКЗС к его ежегодному отчету. Отвечать на них и рассказывать о работе правительства глава региона будет в четверг, 25 января.

В 2018 году у четырех фракций в АКЗС было всего несколько дней на подготовку вопросов. "Единая Россия" сформулировала четыре вопроса, "Справедливая Россия" — 12, КПРФ — 5. В ЛДПР количество вопросов не уточнили.

Но в итоге после обсуждения в стенах парламента, сокращения и корректировки дублирования каждая фракция получила по два вопроса. Именно такой документ и был передан для ознакомления губернатору.

1. Какие меры принимаются правительством Алтайского края по улучшению инвестиционного климата в регионе и повышению его инвестиционной привлекательности? Какие новые модели взаимодействия с инвесторами, а также условия упрощения процедур ведения бизнеса, устранения возможных барьеров на пути реализации инвестиционных проектов появились в отчетном году? Как на эти процессы может повлиять вновь созданная некоммерческая организация Фонд развития Алтайского края? (Вопрос "Единой России").



2. Сбербанк активно продолжает так называемую "оптимизацию" в городах и селах Алтайского края, закрывая филиалы, переводит работу на передвижные пункты кассового обслуживания. Учитывая, что все больше пенсионеров получают свою пенсию на банковские карты, количество нуждающихся в банковских терминалах возрастает. Это вызывает большие неудобства и возмущения жителей, особенно в зимний период. Какие меры предпринимаются правительством Алтайского края по недопущению закрытия отделений Сбербанка и повышению доступности терминалов по обслуживанию банковских карт для жителей сельской местности? Возможно ли принятие специальной программы по развитию сети банковских терминалов в крае? ("Единая Россия")



3. Будет ли проводиться дальнейшая оптимизация здравоохранения Алтайского края в 2018 году? Каковы ее основные направления и планируемые результаты? ("Единая Россия")



4. В соответствии с ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании" педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Между тем в Алтайском крае на протяжении многих лет компенсация затрат сельским педагогам на освещение производилась только в пределах установленного краевыми властями норматива потребления электрической энергии населением на одного человека в месяц, а не за всю потребленную электрическую энергию, что противоречило смыслу федерального законодательства. По этой причине, начиная с прошлого года, в органы прокуратуры и суды было подано несколько тысяч заявлений педагогических работников, часть из которых уже удовлетворена. В связи с этим, какие меры в настоящее время предпринимаются правительством Алтайского края по восстановлению нарушенных прав сельских педагогов и возмещению из краевого бюджета недополученных ими компенсационных выплат? ("Справедливая Россия")



5. Как правительство Алтайского края оценивает введение с 1 января 2018 года новых требований к автотранспорту для перевозки детей (автотранспорт не должен быть по году производства старше, чем 10 лет)? Повлияют ли и каким образом данные требования на время нахождения детей в пути от места жительства до места расположения общеобразовательного учебного заведения? (КПРФ)



6. В 2017 году произошло подтопление города Рубцовска грунтовыми водами. Проведены существенные работы по мелиорации территории. Какие меры будут приняты правительством Алтайского края по предотвращению аналогичной ситуации в 2018 году и последующих годах?



7. К депутатам поступают обращения о газификации частного сектора города Бийска – это заречная часть города, пос. Нагорный и пос. Восточный. В заречной части и пос. Нагорном коммуникации частично проложены, однако газа до сих пор нет. В какие сроки планируется полная газификация города Бийска?



8. С 1 января 2017 года в Алтайском крае функционирует коллегиальный постоянно действующий высший орган исполнительной власти – правительство Алтайского края. Как Вы оцениваете результаты первого года его работы, предполагается ли внедрение конкретных показателей оценки эффективности его деятельности (KPI или им подобных) – если да, то каких именно и когда? (КПРФ)