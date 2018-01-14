Жители Барнаула на своих страницах в Instagram делятся фотографиями необычного природного явления — гало. Наблюдать это явление можно было днем 14 января.

Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.