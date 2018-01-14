Жители Барнаула на своих страницах в Instagram делятся фотографиями необычного природного явления — гало. Наблюдать это явление можно было днем 14 января.
Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.
Видели??? Круть! Гало.. Самый простой ответ — радуга вокруг солнца. Радуга, которая создается не капельками воды (как обычная радуга), а радуга, которая создается ледяными кристалликами. Наблюдать гало на небе можно в любое время года, ночью и днем, вокруг солнца или луны и даже вокруг фонарей или ламп (последнее возможно только в холодную погоду). #гало
☀️🌈❄☀️ Каникулы закончились. Везём нашего студента дальше грызть гранит музыкальных наук. И всю дорогу нас сопровождает вот такое оптическое чудо) видите маленький кусочек радуги справа от солнца? Всесведущий Гугл ответил, что это оптическое явление называется гало. . . . #каникулыдома #дорогасероюлентоювьется #солнце #гало
Комментарии
не очень фотки. глазами выглядело гораздо красивее (видимо, еще от ракурса зависело)
Как дети малые )