Президент России Владимир Путин рассказал, чем коммунистическая идеология похожа на христианство. Об этом пишет "ФАН".

"Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть", — подчеркнул президент.

Также Путин считает, что кодекс строителей коммунизма есть не что иное, как примитивная выдержка из Библии. Глава государства отметил, что коммунисты ничего нового не придумали.

Также Путин сопоставил отношение коммунистов к телу Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве с отношением верующих к мощам святых.

"Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?", — спросил президент.