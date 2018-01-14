Власти Греции планируют заняться промышленным производством каннабиса. По их мнению, это производство может вывести страну на новый уровень, пишет газета "Известия".

Сейчас в стране проходит выставка марихуаны Athens Cannabis Expo 2018. Экспозиция знакомит посетителей с последними достижениями в области медицинского и промышленного использования каннабиса. Участие в ней принимают более 100 ведущих предприятий по производству промышленного и медицинского каннабиса.

Замминистра сельского хозяйства Яннис Циронис заявил, что в Греции идеальный климат для его промышленного производства. Предполагается, что в ближайшее время в парламент страны будут внесены законопроекты об использовании фармацевтического каннабиса.