Пассажирский Boeing 737–800 в ночь на 14 января во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал с обрыва, зависнув над Чёрным морем в Турции. Об этом пишет НТВ.

В момент происшествия на борту самолета находились 162 человека. Никто не пострадал. Всех пассажиров благополучно эвакуировали. Аэропорт был на некоторое время закрыт.

Издание уточняет, что спасатели предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Пока неизвестны причины случившегося. ЧП произошло в аэропорту Трабзона.