Активисты леворадикальной партии в ЮАР "Борцы за экономическую свободу" разгромили магазины шведского бренда H&M из-за расистского скандала. Об этом пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что новая рекламная кампания бренда H&M вызвала большой общественный резонанс. На рекламной фотографии был изображен чернокожий мальчик в свитере, на котором было написано "Coolest monkey in the jungle" ("Лучшая обезьянка в джунглях"). При этом мать ребенка заявила, что не видит расизма в фотографиях.

Участники протестов атаковали бутики в районе Сэндтон в Йоханнесбурге и торговый центр Menlyn mall в Претории. Они ворвались в магазины, разбили витрины и перевернули манекены.

После такой рекламной акции некоторые знаменитости отказались от дальнейшего участия в рекламных проектах бренда H&M .