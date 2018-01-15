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В середине января 1700 года Петр I издал указ "О ношении платья на манер венгерского", тем самым повелев дворянам носить европейские костюмы.

По возвращении из первого заграничного путешествия в августе 1698 года на первом же пиру Петр I обрезал ножницами длинные бороды нескольким поздравлявшим его боярам. Духовенство считало брадобритие смертельным грехом, указывая, что на иконах святые пишутся с бородой и только иностранцы, которых считали еретиками, бреют бороду.



Несмотря на это, было приказано бриться. Русские люди должны были преобразовать свою внешность в соответствии с западной модой. Позднее разрешалось взамен бритья платить высокий налог. Богатейшие купцы должны были платить по 100 рублей в год, если желали сохранить бороду, дворяне – по 60 рублей, горожане – по 30 рублей. Особый "бородовый знак" выдавался тем, кто уплатил этот налог. Крестьянам разрешалось носить бороду, но при въезде в город и выезде из него у заставы взималось по 1 копейке с бороды. Только духовенство сохранило бороду и не должно было платить за нее.

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1 января 1700 года последовал перевод на юлианский календарь, а 14 января 1700 года в Москве был объявлен именной указ Петра I "О ношении платья на манер Венгерского", в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы. Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. Жены и дочери их также должны были вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья по иноземным модам.

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В прежнее время женщины в боярских семьях жили замкнуто, проводя время в тереме. Петр приказал ввести балы и собрания, называвшиеся "ассамблеями", которые устраивались попеременно в домах вельмож; женщины обязаны были в них участвовать. Ассамблеи начинались около 17:00 и продолжались до 22:00. В зале для танцев ставились также стол с трубками и табаком и несколько столов для игры в шахматы и шашки: стоял дым и стук, но игра в карты не допускалась. Многие из современников Петра I остались недовольны нововведениями.