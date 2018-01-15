Для кого-то развод – старт в новую жизнь, а для кого-то трагедия. И если расстаться мирно не удается, а разочарования и обиды захлестывают бывших супругов, они стараются уколоть друг друга посильнее. Но самое страшное, когда в свою войну взрослые втягивают детей. В редакцию ИА "Амител" обратилась жительница Барнаула Юля. Уже два года она не общалась со своим маленьким сыном. Бывший муж прячет ребенка, несмотря на то, что все решения судов определяют место жительства мальчика вместе с мамой. Мужчина же абсолютно уверен, что спасает своего сына от психически опасной мамы.

Сейчас мальчику почти три с половиной года. В последний раз мать и сын общались в январе 2016 года. После этого — только три минутных встречи.

Семья

Юля: "Я жила в Караганде, Алексей — в Рубцовске. Мы познакомились через интернет. Общались-общались… А однажды он приехал знакомиться. Из Караганды уехали вместе. Через четыре месяца решили пожениться. Сначала жили в Рубцовске у его родителей. Но свекровь слишком активно пыталась вмешиваться в нашу жизнь, мне это не нравилось. И через полтора года мы переехали в Барнаул. Квартиру здесь нам помогли купить родители.

Как мы жили? Наверное, как все. Ругались, мирились. Ничего особенного.

Через четыре года у нас родился сын. И ситуация обострилась. Мы жили за счет родителей. Я сидела дома с маленьким ребенком. А Алексей официально нигде не работал. Сначала перебивался случайными заработками. А когда купили квартиру, ушел с работы, чтобы делать ремонт.

Мы, наверное, очень разные. Алексей очень замкнутый человек. У него нет друзей. Общается только со своей семьей, в основном с мамой. Она очень часто к нам приезжала. А я была совсем одна.

Сын очень плохо спал. Я не высыпалась, часто нервничала, очень уставала. А муж и свекровь мне говорили, что то, что ребенок так плачет — это ненормально, что это я виновата: я плохая мать, плохая жена, ничего не успеваю и ничего не умею. Я очень переживала.

Задело меня и то, что муж абсолютно все про нас рассказывал своей маме. Мы договаривались, что наши отношения кроме нас никого не касаются. И я своей маме ничего не рассказывала о наших ссорах. А он своей рассказывал все. У меня не было никакой поддержки.

Также меня страшно угнетала наша полная финансовая зависимость от родителей. Я даже вещи своему ребенку не могла купить без разрешения — все выбирала свекровь.

"Ненормальная"

В какой-то момент я поняла: мое психологическое состояние таково, что я уже не справляюсь, и пошла к частному психологу. Правда, серьезной помощи не получила. Теперь мне дома тыкали тем, что я "ненормальная". Мне было так плохо, что однажды я уехала к маме в Казахстан. Мне просто хотелось выдохнуть. Но мама меня отругала и отправила домой.

Когда я вернулась, дома были муж и свекровь. Произошел новый скандал. Муж вызвал бригаду психиатров, которые меня увезли в стационар. Через четыре дня меня выписали с диагнозом "эмоционально неустойчивое расстройство личности". Предложили продолжить лечение в дневном стационаре.

А дома стало еще хуже. Мне говорили, что меня опасно подпускать к ребенку. Не разрешали спать с сыном в одной комнате, даже менять подгузники — якобы я могла причинить ему вред.

От отчаяния я во время очередного скандала набросилась на свекровь, а потом попыталась совершить суицид. Тогда мне казалось, что иного выхода у меня нет.

Муж вызвал мою маму и предложил ей забрать меня. Но я сказала, что без сына никуда не поеду. Тогда муж поставил условие: "Ты с нами не живешь, снимаешь квартиру. Если отказываешься, я увожу ребенка, и ты его больше никогда не увидишь".

Я тогда подумала, что, может быть, и правда будет лучше, если мы поживем отдельно друг от друга, успокоимся и сможем наладить отношения.

Мы с мамой нашли квартиру совсем рядом с нашим домом. Я каждый день приходила к сыну. Ему тогда было 1 год и 5 месяцев. Он плакал — думаю, что был обижен на меня, что я ухожу, а его бросаю. И как-то мне муж говорит: "Он плачет, когда ты приходишь. Тебе лучше не приходить". А я ответила, что больше не уйду отсюда: это мой дом и мой сын. Я имею право здесь жить и воспитывать своего ребенка. Однако муж вытолкал меня за дверь. И я в январе стояла в подъезде без верхней одежды, босиком. Я вызвала полицию, но муж и им не открыл дверь, а бросил мне одежду через балкон.

После этого муж меня в квартиру к сыну больше не впустил.

Тогда я пошла в органы опеки, чтобы они хоть как-то повлияли на Алексея. И там мне сказали, что он подал на меня в суд с иском об ограничении в родительских правах. Обоснование — факт лечения в психиатрическом диспансере".

Суды

Адвокат Юлия К. рассказывает, что ее клиентка прошла психологическую экспертизу, которая признала молодую женщину абсолютно вменяемой и неопасной для ребенка (копия экспертизы имеется в редакции Amic.ru — прим. редакции). Иск мужа был отклонен.

Но мужчина подал заявление на возбуждение в отношении жены уголовного дела по факту повреждений, которые получил во время потасовки, когда выталкивал супругу за дверь.

"Свои ссадины Алексей зафиксировал. Моя клиентка, несмотря на то, что у нее было много синяков, не пошла к медицинским экспертам, обращаться со встречным заявлением в суд не стала, — рассказывает адвокат. — В итоге ее признали виновной в нанесении побоев. И сразу после этого Алексей подал новый иск — уже на лишение Юлии родительских прав из-за наличия у нее судимости. Однако суд и в этот раз отклонил его иск. Зато судом было принято решение, что ребенок должен жить с матерью. Но вот это постановление злостно не исполняется ответчиком".

Судебное решение об определении места жительства ребенка вместе с мамой было принято 17 июня 2016 г. В законную силу вступило 27.09.2016 г.

"Но после суда муж увез ребенка в Рубцовск и скрывался с ним там в доме родителей. До августа 2017 года они оба числились в розыске", — рассказывает Юлия.

Три встречи

Юля: "За эти два года я видела сына всего три раза по несколько минут. Первый — во время судебной экспертизы в мае 2016 года. Тогда экспертиза признала, что у ребенка по отношению к матери, то есть ко мне, нет никакого неприятия, он меня не боится и не делает предпочтений между матерью и отцом (результаты экспертизы имеются в редакции ИА "Амител" — прим. редакции).

Из заключения судебно-психиатрической экспертизы: "Его (мальчика) эмоциональное отношение к родителям не дифференцированно. В ходе общения с обоими родителями подэкспертный не проявляет страха, тревоги, боязни". Второй раз — случайно на улице в Рубцовске в сентябре 2016-го, я приехала тайком и встретила их на улице. Муж схватил сына и бросился от меня бежать. Я успела все это заснять на телефон.

В третий раз — 10 ноября 2017 года, когда получилось попасть в квартиру свекрови".

Адвокат: "Чтобы попасть в эту квартиру, судебному приставу пришлось пойти на хитрость. Дело в том, что при неоднократном выезде по адресу временной регистрации ребенка ей ни разу не открыли дверь. Елена Петровна (пристав) оставляла повестки в двери, и Алексей сам на следующий день или через день появлялся у нее в кабинете. Без предварительной договоренности попасть квартиру было бы просто невозможно. Пристав договорилась о якобы проведении осмотра квартиры, выяснении условий проживания ребенка. Другого пути просто не было. Кстати, свекровь Юлии — довольно известный и уважаемый в Рубцовске человек.

Но обстановка в квартире всех шокировала. Люди устроили настоящие баррикады. Они поперек комнаты выдвинули кровать. Перед кроватью бегал отец Алексея, за кроватью — сам Алексей. А бабушка держала отвернутым ото всех мальчика. Матери не дали даже слова сказать сыну, обратиться не позволили, передать игрушку. Я ответственно заявляю, что с нашей стороны все, в том числе и Юлия, вели себя абсолютно достойно и спокойно."

Запись из отчета судебного пристава-исполнителя: "Пододвинул кровать, не пропускает подойти к ребенку, истерят, кидаются драться, со стороны родственников звучат оскорбления в сторону Ж....Ю.В.".

Юля: "Больше всего меня пугает то, как они растят моего сына. Соседи мужа мне рассказывают, что с ребенком практически не гуляют или гуляют уже поздно вечером, когда стемнеет. Сын не посещает детский сад. Неизвестно, какую и где он получает медицинскую помощь. Я отправляла официальные запросы, и мне пришел ответ, что ребенок в поликлинике по месту жительства не наблюдается, необходимую диспансеризацию по возрасту не проходил. Неизвестно, поставили ли ему необходимые прививки.

Сейчас ему три с половиной года. А я даже не знаю, как говорит мой сын. И говорит ли он....

И я не хочу, чтобы ребенка насильственно изымали у мужа. Не хочу причинять сыну еще одну травму. Я просто хочу видеть своего сына, заботиться о нем, видеть, как он растет и меняется, дарить ему свою любовь и ласку. Я имею на это полное право. По всем законам: и юридическим, и человеческим. Я не знаю, помнит ли он меня, не знаю, что ему рассказывают обо мне. Я всего лишь хочу, чтобы он снова узнал меня, чтобы мы могли встречаться, общаться, жить.

Мы взрослые и наши обиды, недопонимания, разногласия — мы все переживем. Но ребенок ведь ни при чем. Он ничего не понимает и видит вокруг себя только ненависть и агрессию, растет, формируется в этом. И ему очень нужна мама. Почему он должен страдать?"

Из заключения судебно-психиатрической экспертизы: "Женщина намерена проживать с ребенком отдельно от бывшего супруга, но при этом сохранить с ним отношения, чтобы мальчик общался с отцом и не рос "безотцовщиной".

Вторая сторона

Корреспондент ИА "Амител" связывался со второй стороной этого конфликта. С отцом мальчика поговорить не удалось, но мы пообщались с бабушкой — свекровью Юлии. У них свой взгляд на ситуацию и своя история. Они уверены, что своим решением оберегают мальчика от мамы, которая может нанести ему вред. Но после этого единственного раза связаться ни с отцом, ни с бабушкой больше не удалось. Они не отвечают ни на звонки, ни на SMS-сообщения. Публиковать их личный рассказ без разрешения мы не решились. Но мы готовы предоставить им слово.

Из заключения судебно-психиатрической экспертизы: "Для гармоничного развития ребенка ему необходимо общение как с матерью, так и с отцом, при условии исключения противостояния родителей в присутствии испытуемого и исключения демонстрации негативного отношения одного родителя к другому в отсутствие последнего".

Комментарий психолога

Вот что говорит по этому поводу психолог высшей категории Светлана Смирнова (г. Барнаул):

Жизненные ситуации бывают разные, и мы ведь понимаем, что они по-разному подаются каждой стороной конфликта. И каждая сторона может быть по-своему права. А мы здесь не можем однозначно утверждать, где будет лучше ребенку — с мамой или отцом. Ведь точную историю мы не знаем.

Бабушка, конечно, может отчасти заменить мать ребенку. Но мальчику в этом случае обеспечен инфантилизм. Потому что полностью маму все-таки заменить невозможно. Именно мама формирует в мальчике его мужские качества: мальчики развивают в себе те стороны, которые нравятся маме.

И надо бы участникам этой истории подумать о будущем: даже если сторона отца внушит ребенку, что мама плохая, это не спасет их от проблем. Мальчик подрастет и рано или поздно все равно пойдет искать маму, выяснять, что произошло на самом деле. И если он узнает — через соцсети, судебные решения, рассказы соседей, как угодно, что мама от него не отказывалась, что ей не позволили с ним общаться, он возненавидит тех, кто ему внушал, что мама плохая. И он попытается с ней встретиться.

И тогда маме нужно быть мудрой. Ей ни в коем случае нельзя осуждать свекровь и мужа. Ей нужно показать себя: какая она добрая, славная, любящая, прощающая. И ребенок сам сделает выводы, что все плохое, что ему говорили о маме, – это неправда.

В данной ситуации я все же вижу конфликт не между мужем и женой. Воюют свекровь и сноха. И мне кажется, что задача женщины сейчас – отключить эмоции, включить ум и действовать. Сначала постараться договориться. Знаю семью, где мама в подобной ситуации, чтобы не травмировать ребенка и встречаться с ним, согласилась на то, чтобы он жил с мужем и бабушкой. А сама видится с ним по выходным. И, понимаете, скажем так, "приходящий" родитель порой воспринимается лучше. Ведь тот родитель, с которым живет ребенок, может и отругать, и заставить что-то сделать, обязанности выполнять. А тут приходит всегда красивая мама, добрая, ласковая, нарядная. И ребенок воспринимает такого родителя как идеал.

Но если мама на самом деле готова идти до конца, то она должна действовать. Бездействуют органы в Рубцовске? Она может обратиться в Краевой суд, в Верховный суд. Тот, кто активно действует, в конце концов всегда выигрывает.