Хоть одним глазком заглянуть в будущее и подготовиться к грядущим событиям хочется каждому. А потому и у наших предков, и у наших современников так популярны Святки — вечера с 6 по 19 января, когда можно погадать, чтобы приоткрыть тайны своей судьбы. Кстати, даже церковь в эти дни относится к гаданиям более снисходительно, чем обычно.

Женская половина редакции Amic.ru также не смогла побороть природное любопытство и отправилась гадать на будущее. В итоге сегодня, 15 января, мы продемонстрируем, как можно узнать свое будущее с помощью карт. Это не Таро, но тоже специальные гадальные карты. Продаются они практически везде. Нашему фотографу Екатерине Смолихиной эти карты служат верой и правдой уже много лет. И, как она уверяет, действительно предсказывают. Главный секрет — правильная раскладка. Подробности - в нашем видеоролике.

До 19 января еще есть время, и если вы решили погадать, то запомните несколько важных правил:

1. Во время гадания нельзя скрещивать руки и ноги.

2. Обязательно снимите с себя все кольца, ремни, браслеты. Распустите шнурки и волосы.

3. В помещении должна быть полная тишина. Освещение дают только свечи.

4. Обязательно нужно снять нательные кресты и убрать из помещения иконы.

PS. На всякий случай напоминаем: не стоит относиться к гаданиям слишком серьезно. Помните, что судьба улыбается тем, кто улыбается ей. И если вы будете заряжены позитивом, не потеряете чувства юмора, вам обязательно повезет. А святочные вечера и гадания при свечах используйте как повод весело провести время с друзьями.

Продолжение следует