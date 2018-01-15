Фото: hyser.com.ua

Ученые полагают, что в результате глобального потепления в ближайшие 25 лет десятки миллионов человек пострадают от наводнений. Об этом пишет Life со ссылкой на журнал Science Advances.

Специалисты полагают, что во многих частях планеты усилятся штормы и ливни, что, в свою очередь, приведет к наводнениям. В результате могут пострадать такие регионы, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия, Китай. Ученые подчеркивают, что в Соединенных Штатах и Канаде число людей, находящихся в зоне риска, вырастет со 100 тысяч до миллиона, в Китае – до 55 миллионов человек.

Также специалисты отметили, что выбрали период в 25 лет, так как на этом временном отрезке тенденцию к потеплению уже никак не изменить.