Фото: vladtime.ru

Заторы в восемь баллов ждут жителей столицы Алтайского края утром 15 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробки образовались на пересечении с улицей Попова, а также на протяженном участке после кольцевого пересечения. Скорость движения авто здесь не превышает 5 километров в час. Такая же ситуация с движением машин наблюдается на улицах Советской Армии и Молодежная (на участке от пересечения с проспектом Красноармейским до проспекта Ленина).

Кроме этого, пробки наблюдаются на улице Малахова от перекрестка с улицей Антона Петрова до Павловского тракта, на нескольких отрезках улицы Власихинской, Георгиева, на проспекте Ленина на отрезке от пересечения с улицей Северо-Западной до Нового рынка, а также в районе площади Октября.

Также движение затруднено на площади Победы, на улице Матросова в районе перекрестка с улицей Юрина, на улице Кутузова и на Змеиногорском тракте.

Согласно данным карты, по-прежнему перекрыто движение на Канатном проезде.