Фото: cbsnews.com

Американский лидер Дональд Трамп накануне, 14 января, в очередной раз заявил, что не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом. Об этом пишет РИА "Новости".

Агентство напоминает, что скандал разразился после того, как СМИ написали, что на совещании по иммиграции с сенаторами республиканец назвал страны третьего мира "гадюшником" (англ. — shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, использовав это слово, Трамп якобы упомянул Гаити, Сальвадор и несколько африканских государств.

Сам глава государства позже подчеркнул, что не использовал подобных слов. При этом ряд сенаторов из числа противников и сторонников Трампа сделали диаметрально противоположные заявления о том, допустил ли президент такие высказывания.

"Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью", — цитирует агентство ответ республиканца журналистам. Также Трамп подчеркнул, что не делал обидных ремарок во время совещания в Белом доме.