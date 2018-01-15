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В Якутии выясняют обстоятельства гибели двух мужчин от переохлаждения, которые шли пешком в 50-градусный мороз и были легко одеты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СКР.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь на 13 января. В пятницу, 12 января, пятеро жителей Намского района отправились на машине ВАЗ-2107 на коневодческую базу "Кулайы", чтобы осмотреть лошадей. Около 23:00 мужчины прибыли на место, но коневода там не оказалось — он уехал на соседнюю базу в 20 километрах, оставив записку.

Мужчины решили поехать за ним, однако по пути сломались двигатель и генератор машины, сотовой связи также не было. После этого мужчины пошли пешком, двое начали замерзать, поскольку были одеты не по сезону. Предварительно установлено, что температура воздуха в ту ночь была порядка минус 50 градусов.

Первый дошедший до базы мужчина сообщил об инциденте в полицию. Погибшим было 23 и 29 лет.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.