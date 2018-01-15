Фото: moiarussia.ru
В Якутии выясняют обстоятельства гибели двух мужчин от переохлаждения, которые шли пешком в 50-градусный мороз и были легко одеты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СКР.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь на 13 января. В пятницу, 12 января, пятеро жителей Намского района отправились на машине ВАЗ-2107 на коневодческую базу "Кулайы", чтобы осмотреть лошадей. Около 23:00 мужчины прибыли на место, но коневода там не оказалось — он уехал на соседнюю базу в 20 километрах, оставив записку.
Мужчины решили поехать за ним, однако по пути сломались двигатель и генератор машины, сотовой связи также не было. После этого мужчины пошли пешком, двое начали замерзать, поскольку были одеты не по сезону. Предварительно установлено, что температура воздуха в ту ночь была порядка минус 50 градусов.
Первый дошедший до базы мужчина сообщил об инциденте в полицию. Погибшим было 23 и 29 лет.
В ведомстве добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Какой кошмар, 21 век на дворе, разве можно в 50 градусный мороз одеваться не по сезону?
Семёрка очень тёплая, и просторная машына, поэтому в тулупе и пимах в ней ездить жарко.
сотовой связи также не было
Не хорошо
1. Прежде чем ехать на одной переполненной машине в -50 там где нет связи, надо дважды подумать.
2. При таком морозе не брать с собой одежду могут разве что пилоты, ну уж никак не пассажиры ваз2107
3. Если уж машина сломалась, то покидать её не имея одежды по сезону глупо. 5-6 часов они бы там продержались.
В общем, кандидаты на Премию Дарвина 2018
там ожидают до -65 градусов...
15.01.2018 09:50
- гость -
случилась беда, а вы со своим дарвином.... глупая шутка.
все же для -50 понятие "легко одеты" может быть не таким, как для Алтайского края
В -50 они там без шапок ходют- просто что-то пошло не так.
"...однако по пути сломались двигатель и генератор машины..."
женщина писала?
Новое поколение не признаёт тёплую меховую одежду и обзывает её владельцев "совками " , носят только новомодную синтетику вот и результат , А людей жаль ...