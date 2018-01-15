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Технологический сбой произошел в ночь на понедельник, 15 января, на ТЭЦ в городе Яровое, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился по адресу: улица Предзаводская, 1. "В результате нарушения технологического процесса произошла остановка котла № 10 на ТЭЦ МУП "ЯТЭК". Произошло снижение температуры подачи теплоносителя", — отмечают в экстренном ведомстве.

В МЧС подчеркивают, что угрозы размораживания системы теплоснабжения города нет.

Также уточняется, что нормативные показатели работы резервного котла и подключение к главному паропроводу будут обеспечены в ближайшее время.