Фото: panoramio.com
Технологический сбой произошел в ночь на понедельник, 15 января, на ТЭЦ в городе Яровое, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Инцидент случился по адресу: улица Предзаводская, 1. "В результате нарушения технологического процесса произошла остановка котла № 10 на ТЭЦ МУП "ЯТЭК". Произошло снижение температуры подачи теплоносителя", — отмечают в экстренном ведомстве.
В МЧС подчеркивают, что угрозы размораживания системы теплоснабжения города нет.
Также уточняется, что нормативные показатели работы резервного котла и подключение к главному паропроводу будут обеспечены в ближайшее время.
Комментарии
произошло снижение температуры подачи теплоносителя; угрозы снижения температуры подачи теплоносителя нет
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Говоря по русски было 80 стало 15 и теперь "угрозы снижения температуры подачи теплоносителя нет"
Зачем врать или руководство боится за свои места? . 14 января с утра отключили отопления из за поломок . 15 Взорвался котел (или что то еще люди попали в реанимацию). На данный момент 10:00 трубы остыли окончательно!!!!
И это не первое чп за эту зиму, уже несколько раз температура критически снижалась. Только героическими усилиями рабочих пока ещё не замёрзли
Очень странно, что везде котлы выходят из строя.
Все несогласные с Нами езжайте в Якутию!
Это все последствие того, что денег нет но вы держитесь. Мы ведь все выдержим, не правда ли?
Нет ничего вечного. Построенное в советские времена тоже имеет предел прочности. Итак в 3 раза дольше положенного гарантийного срока всё оборудование ЖКХ отработало.да и не только в ЖКХ.
15.01.2018 11:05
Гость
Очень странно, что везде котлы выходят из строя.
открываем советский ГОСТ, смотрим на срок службы котла до списания в 20-30 лет (в зависимости от мощности), вспоминаем что у нас "молодая страна с 20-ти летней историей" - делаем выводы
Почему молчат власти города, не объяснят ситуацию населению?
Во первых не было горячей воды и отопление на минимуме(еле тёплые трубы) и это до сих пор.
А во вторых произошёл взрыв и оторвало трубы и на мужчины 33 лет повалил пар более 100°,он в реанимации и у него 90% ожогов,а ещё один мужик, который это увидел обжог руки и лицо и не факт,что после увиденного, как он сказал "без Кожи" человека будет психически здоров.Был ещё третий мужчина, но он чудом спасся,пошёл к трактору вроде.
Для 11:43
Первая очередь ТЭЦ была введена в эксплуатацию 1июня 1944г., вторая очередь – в 1963г., третья очередь – в 1970г.. Оборудование первой очереди и частично второй очереди ТЭЦ демонтировано.
Действительно оборудование этой ТЭЦ отработало 2 срока. Металл устал...