Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль без водителя, слетевший в кювет, обнаружили на трассе в Алтайском крае в ночь на 15 января.

Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Трасса на Новороманово. Машина слетела в кювет. Остановились, водителя не было", — отмечает автор заметки.

Очевидец также предполагает, что водитель, вероятно, уехал домой на попутке.

Автомобилистов ввиду произошедшего призывают к осторожности на дорогах, подчеркивая, что на трассах сильный ветер и гололед.