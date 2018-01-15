Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль без водителя, слетевший в кювет, обнаружили на трассе в Алтайском крае в ночь на 15 января.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Трасса на Новороманово. Машина слетела в кювет. Остановились, водителя не было", — отмечает автор заметки.
Очевидец также предполагает, что водитель, вероятно, уехал домой на попутке.
Автомобилистов ввиду произошедшего призывают к осторожности на дорогах, подчеркивая, что на трассах сильный ветер и гололед.
Комментарии
лада седан баклажан
Думаю после поста в В22 от этого "баклажана" мало что уже осталось! Растащили окрестные любители халявы!
Это не любители халявы, это мародеры.
Да как их не назови итог один! Шакалы !