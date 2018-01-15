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Российские сенаторы прорабатывают вопрос о введении санкций против функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые причастны к отстранению сборной РФ от участия в Олимпийских играх 2018 года. Об этом в понедельник, 15 января, пишут "Известия", ссылаясь на председателя комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета [МОК], используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов... После окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам", – цитирует сенатора издание.

Решение о разработке санкций в отношении международных спортивных функционеров было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов, уточняет газета, ссылаясь на Климова.

Также два источника в Федеральном Собрании сообщили изданию, что в списке могут появиться не только члены WADA. В поле зрения Совфеда попали порядка десяти человек, среди которых есть американцы и британцы. В качестве возможных мер предлагаются, в частности, возбуждение уголовных дел и ограничение въезда на территорию России.

Члены Совфеда также проверяют экс-директора ФБР, спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера на причастность к отстранению российской сборной. "Сенатор Виктор Озеров изучает возможную причастность Мюллера к решению WADA. После того, как будет проведен анализ появившейся информации, мы доложим о ней", — цитирует газета Климова.

Напомним, в начале декабря прошлого года исполком МОК решил не допускать российскую сборную до ОИ-2018. На Играх разрешено выступать чистым спортсменам под олимпийским флагом, причем лишь после согласования со спецкомиссией. Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.