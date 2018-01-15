Фото: mtdata.ru

Поисковая система Google некоторое время называла Владимира Путина победителем президентских выборов в РФ 2018 года. Ошибка произошла из-за того, что кто-то подредактировал статью в онлайн-энциклопедии Википедия. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исполнительного директора российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислава Козловского.

"Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", — цитирует издание его слова.

Козловский отметил, что участники проекта исправили ошибку спустя 20 минут после ее появления. Сейчас и в Google, и в Википедии нет упоминания главы РФ как победителя грядущих президентских выборов.

Издание уточняет, что ошибка возникала при запросе "Президентские выборы 2018 победитель". Google выдавал ответ "Владимир Путин".

Напомним, выборы главы РФ пройдут 18 марта текущего года. В выборах намерены участвовать около 50 человек.