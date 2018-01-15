Фото: mtdata.ru
Поисковая система Google некоторое время называла Владимира Путина победителем президентских выборов в РФ 2018 года. Ошибка произошла из-за того, что кто-то подредактировал статью в онлайн-энциклопедии Википедия. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исполнительного директора российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислава Козловского.
"Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", — цитирует издание его слова.
Козловский отметил, что участники проекта исправили ошибку спустя 20 минут после ее появления. Сейчас и в Google, и в Википедии нет упоминания главы РФ как победителя грядущих президентских выборов.
Издание уточняет, что ошибка возникала при запросе "Президентские выборы 2018 победитель". Google выдавал ответ "Владимир Путин".
Напомним, выборы главы РФ пройдут 18 марта текущего года. В выборах намерены участвовать около 50 человек.
Комментарии
да почему по ошибке. всё , что нужно для этого уже сделано, одна формальность осталась.
Уже давно все куплено. Даже поисковик выдает заранее определенное решение. Смысл проводить выборы, которые ничего не поменяют
Козловский отметил, что участники проекта исправили ошибку
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Зачем? Подождали бы пару месяцев и исправлять бы ничего не понадобилось.
Ни чё не по ошибке, Мы так Его и выбрали!
Российские хакеры?
Конечно, победит Путин - неужели кто-то будет голосовать за клубничного короля, за неправильный выбор КПРФ, уж лучше бы Зюганов был в претендентах, а ни какой- неведомый ягодник!
сами правят, сами шумиху раздувают, есть такая категория людей, типа Навального.
15.01.2018 10:53
Гость
а что , человек умышленно сокрывший миллиарды на зарубежных счетах, вызывает у кого то доверие?
15.01.2018 11:28
- гость -
к тому-же достаточно долго был в партии ер
Гугл со спецом это сделал. Гугл умеет троллить.
КУчка воров решила за весь народ,а безропотные "людишки" за ранее согласились....
нет никакой ошибки. 18 марта - выборы Путина. или кто-то не согласен?
жду не дождусь, когда путин станет президентом, и наведет порядок, выведя Россию экономические гегемоны мира, чего не в состоянии сделать текущая кремлевская элита с нынешним слабым президентом
А в чем ошибка? Путин и сам считает себя "победителем".
Пересидент Прежнев...
Недосидент Недональнов...
Кампания путина строится на том, что по любому победит путин и повсюду тролли убеждают, что вопрос решённый и на выборы можно не ходить. Это враньё. Если бы вероятность победы путина была так велика, вам не пихали бы его так настойчиво. Они не уверены и не хотят видеть протестный электорат на участках.
15.01.2018 13:05
Павсекакий
там все кандидаты - бред какой-то. Единственного конкурента не допустили.
Какой смысл идти на эти выборы?
Единственного конкурента не допустили.
ахахахахаахаха
на выборы можно не ходить. Это враньё.
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Последние выборы были 7 ноября 1917 и 4 октября 1993. То что сейчас это выборы без выбора. Идти на них - это признать себя тупым скотом.
15.01.2018 10:53
Гость
Конечно, победит Путин - неужели кто-то будет голосовать за клубничного короля, за неправильный выбор КПРФ, уж лучше бы Зюганов был в претендентах, а ни какой- неведомый ягодник!
Путин был завклубом.
Местному
Забери бюллетень на память, или напиши на нём "Навальный", ну вырази как-то своё мнение. А будешь сидеть дома, считай согласен с тем, что есть. Молчание - знак согласия.
А едросы организуют голосование так как им надо, у них система отработана.
15.01.2018 10:53
и каким клубом он заведовал и когда???
15.01.2018 13:23
Павсекакий
я понимаю, что и ты понимаешь, что "месный" слишком легкая добыча, ему можно и методичку в уши влить) но зачем так в открытую то)
15.01.2018 13:22
- гость -
ну да. а потом был замректора ЛГУ, а потом вице-мэром Питера, а потом замуправделами Президента, а потом глава ФСБ, а потом секретарь Совета Безопасности РФ, а потом премьер-министром, а потом президентом РФ.
ну а так то да, конечно, завклубом)
Геноциду
Давай-ка проясним. Кто мне пишет методички по твоему?
15.01.2018 13:59
Павсекакий
да ты не понял) не тебе)
ты методичку "месному" накидал)
как поступать на выборах)
Человек спросил про смысл, я накидал как это понимаю. Все, со мной не согласны могут поступать по своему. Поэтому я не считаю, что лью тут кому-то методички в уши. У каждого своя голова на плечах, но не у всех есть достаточно времени и желания разбираться в кремлёвских технологиях по оболваниванию населения. Не будь болваном, подумай хорошенько, взвесь, и поступай как ум, честь и совесть подскажут.
Когда смотришь официальную биографию Путина- ни хрена не ясно, что в нём такого особенного было, почему именно его сделали “национальным лидером”. В армии не служил, закончил юрфак ЛГУ, потом первая загадка. Не имея за плечами армии и трудового стажа, зелёный выпускник попадает сразу в КГБ. За какие заслуги? Понятно стучал на сокурсников- но этого мало, не каждого стукача берут в штат. Дальше биографы говорят, что работал в разведке. Помилуйте, какая в жопу разведка в военном городке в ГДР? Там своя ШТАЗИ была круче КГБ. Вот если бы он работал в ФРГ- тогда да, это разведка в стране-члене НАТО. Официальная должность в ГДР у него была- зав. клубом. И чего он там мог наразведывать? Только то что и все остальные особисты в военных городках в соц. странах. А именно кто когда где и с кем нажрался, кто кому какой политич. анекдот рассказал, кто из отпуска из союза привёз водку с икрой и толкнул их местным за марки.
15.01.2018 14:00
Геноцид Эклеров
ухты вот это да, куда-же она подевалась-то?
Не знаю как остальным, а я считаю, что на выборах делать нечего, да и не выборы это вовсе.
15.01.2018 14:20
Павсекакий
ну так пускай сам то и думает. а то он, например, до сих пор думает, что Навальный - ум, честь и совесть эпохи... что мне ему после этого сказать?
вот только не надо мне Путиным тыкать. я вовсе не считаю его безгрешным или во всем правым. есть масса моментов по которым у меня есть претензии.
15.01.2018 14:24
- гость -
на его месте должен был быть ты?)
15.01.2018 14:25
месный
да конечно, если Ололёши нет, то какие это выборы))))))
15.01.2018 14:46
Геноцид Эклеров
кроме Ололёши ктонибуть вообще вёл предвыборную работу из всех кандидатов?
Только почемуто один Ололёша смог помешать, много раз, разбазарить бюджетные деньги, за что собственно пару дел ему и сфабриковали.
Только Ололёша со своей компанией нашел и показал нам многих коррупционеров.
А остальные где? Нечего им сказать, кругом всё нормально, потому как сами мечтаем о этом-же или как?
15.01.2018 15:17
месный
он вас держит за лошьё. он вел кампанию зная, что не будет зарегистрирован, так как судим, а это противоречит Закону об основах избирательных прав. если решил докопаться, то в Конституции есть ссылка на Закон.
Ололёша ни разу не предотвратил никаких бюджетных растрат. если какие то расследования и были, то это ФБК, и это пост-фактум.
Гугл насмотрелся телевизор.По центральным каналам уже почти месяц празднуют победу Путина.С момента объявления даты выборов и началось.