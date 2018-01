Фото: AFP

Необычный инцидент произошел под конец матча 20-го тура чемпионата Франции между командами "Нанта" и "ПСЖ". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Главный судья встречи Тони Шапрон во время атаки парижан побежал наперерез защитнику "канареек" Диего Карлосу, столкнулся с ним и упал на поле. Разозлившийся арбитр сначала пнул игрока по ноге, а затем показал ему красную карточку.

Издание отмечает, что на поле возникла стычка, продлившаяся пару минут.

Также подчеркивается, что ранее Шапрон решил завершить карьеру в конце текущего сезона.

In the Nantes/PSG game Diego Carlos was sent off for nudging the referee. So the referee kicked him back pic.twitter.com/ltU12V0pKG