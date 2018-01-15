Фото: Amic.ru
Демонтаж снежного городка начали утром в понедельник, 15 января, на площади Сахарова в Барнауле.
Как сообщает пресс-центр городской администрации, в течение дня планируется демонтировать освещение снежного городка, электрические сети. Затем рабочие приступят к разбору елочной конструкции и параллельно будут осуществлять демонтаж ледовых конструкций.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 2018 год барнаульцы встречали с новой главной городской елкой, особенностью которой стала мультиколорная подсветка.
Все новогоднее оборудование, включая саму ель, обошлось краевой столице в 12 миллионов рублей.
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