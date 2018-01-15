Фото: Amic.ru

Демонтаж снежного городка начали утром в понедельник, 15 января, на площади Сахарова в Барнауле.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в течение дня планируется демонтировать освещение снежного городка, электрические сети. Затем рабочие приступят к разбору елочной конструкции и параллельно будут осуществлять демонтаж ледовых конструкций.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 2018 год барнаульцы встречали с новой главной городской елкой, особенностью которой стала мультиколорная подсветка.

Все новогоднее оборудование, включая саму ель, обошлось краевой столице в 12 миллионов рублей.