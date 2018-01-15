Фото: altai-eparhia.ru
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил часовню, расположенную в здании заброшенной школы в поселке Восточный на улице Маяковского, сообщает пресс-служба епархии.
Чин освящения состоялся 13 января. В митрополии уточняют, что в поселке Восточный уже более двух лет идет строительство духовно-просветительского центра. В итоге здесь появится православный храм, а пока в здании заброшенной школы организована часовня во имя иконы Божией Матери "Воспитание".
Настоятель прихода иерей Евгений Новиков подчеркнул, что данное событие очень символично. По его словам, если мысленно соединить храмы Барнаула от поселка Южный с северной частью города и поселка Западный до поселка Восточный, то образуется Крест.
"И сегодня, с освящением часовни, можно сказать, что Барнаул защищает Крест Господень. Все желающие теперь могут приходить и приезжать в поселок Восточный, чтобы исповедоваться, причащаться, совершать различные требы. Уже 19 января, в праздник Богоявления (Крещения Господня), здесь впервые будет проведен водосвятный молебен и состоится раздача великой агиасмы – святой воды", — добавляют в митрополии.
Комментарии
Часовня в здании "заброшенной" школы это действительно очень символично.
Нам мусорку надо освятить. Чтоб всегда розами пахла и благоухала.
История вопроса: http://altai-eparhia.ru/photovideonews.asp?filter=%D5%F0%E0%EC%20%E2%EE%20%E8%EC%FF%20%C1%EE%E6%E8%E5%E9%20%CC%E0%F2%E5%F0%E8%20%AB%C2%EE%F1%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%BB%20%EF%EE%F1.%20%C2%EE%F1%F2%EE%F7%ED%FB%E9
Если кому интересно, то могу опубликовать фотографии того, в каком состоянии здание было передано Церкви. И я лично рад что "на таком районе" теперь есть храм, вместо той разрушающейся коробки. Могу рассказать, как трудно было построить там церковь, т.к. есть множество ограничений по работе с этой коробкой. Но те, кто не построил не одной школы, ни одного детского сада, могут и дальше гневаться и зубоскалить. Стройте сами и спрашивайте с власти, а комменты и я "строчить" умею.
Дубль два: Если кому интересно, то могу опубликовать фотографии того, в каком состоянии здание было передано Церкви. И я лично рад что "на таком районе" теперь есть храм, вместо той разрушающейся коробки. Могу рассказать, как трудно было построить там церковь, т.к. есть множество ограничений по работе с этой коробкой. Но те, кто не построил не одной школы, ни одного детского сада, могут и дальше гневаться и зубоскалить. Стройте сами и спрашивайте с власти, а комменты и я "строчить" умею
нафига эти храмы, часовни нужны? От религии нет никакой пользы, один вред. В религиозных войнах погибло людей больше, чем во всех других войнах. Задумайтесь. Лучше эти деньги отдать в детский дом, по-моему.
Только 1.5 % населения верит по-серьезному в бога. Не много ли церквей в стране? Роботов,которыми нас пугает Греф и Кудрин, тоже заставят в бога верить?
кто не построил не одной школы, ни одного детского сада, могут и дальше гневаться и зубоскалить. Стройте сами
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Позвольте спросить, а вы сколько школ и детских садов построили? Пока мы видим только избушки непонятного назначения вместо парков и социальных объектов.
У каждого своя работа. Строят строители. Их этому учат. А если врач, педагог, и т.д. будут строить, то ничего хорошего из этого не получится. Также как и если строитель школ будет, например, лечить больных.