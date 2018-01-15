Фото: altai-eparhia.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил часовню, расположенную в здании заброшенной школы в поселке Восточный на улице Маяковского, сообщает пресс-служба епархии.

Чин освящения состоялся 13 января. В митрополии уточняют, что в поселке Восточный уже более двух лет идет строительство духовно-просветительского центра. В итоге здесь появится православный храм, а пока в здании заброшенной школы организована часовня во имя иконы Божией Матери "Воспитание".

Настоятель прихода иерей Евгений Новиков подчеркнул, что данное событие очень символично. По его словам, если мысленно соединить храмы Барнаула от поселка Южный с северной частью города и поселка Западный до поселка Восточный, то образуется Крест.

"И сегодня, с освящением часовни, можно сказать, что Барнаул защищает Крест Господень. Все желающие теперь могут приходить и приезжать в поселок Восточный, чтобы исповедоваться, причащаться, совершать различные требы. Уже 19 января, в праздник Богоявления (Крещения Господня), здесь впервые будет проведен водосвятный молебен и состоится раздача великой агиасмы – святой воды", — добавляют в митрополии.