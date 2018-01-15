Первая половина крещенской недели в Алтайском крае будет снежной, вторая — морозной. Об этом порталу Amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам специалиста, в первой половине недели в Алтайском крае ожидается не очень устойчивая погода со снегопадами, усилением ветра и метелями. Всему виной атмосферные фронты северного циклона.

"Днём 16 января и ночью 17 января интенсивность снегопадов возрастет, а порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, по юго-востоку до 17-22 метров в секунду. Будут метели и местами снежные заносы", — уточнила она.

Во второй половине недели в регион придет антициклон, ветер ослабеет, а слабый снег сохранится 18 января только по восточным районам.

Температура ночью ожидается в пределах -17... -27 градусов в начале недели и -11... -17 к середине недели.

На Крещение и в выходные дни установится ясная морозная погода без осадков. Температура воздуха понизится. В ночь на пятницу, 19 января, она составит -22... -27 градусов, местами до -34. Днём -13... -20. Понижение температуры продолжится и в субботу, и в воскресенье.