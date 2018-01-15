Фото: tolmachevo.ru
31 декабря минувшего года аэропорт Толмачево достиг отметки в пять миллионов пассажиров. Он обслужил рекордное количество пассажиров с начала года за всю свою историю, говорится на сайте аэропорта.
Юбилейным пассажиром Толмачево стала восьмилетняя девочка из Барнаула София Взглядова, которая отправилась с семьей в Симферополь на новогодние каникулы.
9 января, когда семья Взглядовых вернулась, аэропорт поздравил своего пятимиллионного пассажира. Представители аэропорта и партнеров авиакомпаний S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", гостиницы "Миротель" и сети кофеен "Чашка Кофе" вручили юной жительнице Барнаула памятные подарки и сертификаты на обслуживание. Аэропорт Толмачёво подарил семье набор фирменных чемоданов, сертификат на обслуживание в VIP-зале аэропорта и сувениры.
Отмечается, что в текущем году аэропорт намерен увеличить пассажиропоток до 5,6 миллиона пассажиров.
Комментарии
Лучше бы народ не сокращали. Прошлым летом 1,5 часа ждали, пока начнется выдача багажа. На выходе некому бирки было сверить, со своими мы вещами идем, или нет. Не то что 3 года назад.
Пиар акция Поганого Места чтобы забрать людей на машине надо заплатить бабло
15.01.2018 13:53
вамп
во-первых, ставьте знаки препинания.
во-вторых, вы что каждый день родственников в аэропорту встречаете?
не хотите платить - паркуйтесь в 500 м., дойдут, не рассыпятся
15.01.2018 13:53
вамп
таксер?