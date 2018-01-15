Фото: tolmachevo.ru

31 декабря минувшего года аэропорт Толмачево достиг отметки в пять миллионов пассажиров. Он обслужил рекордное количество пассажиров с начала года за всю свою историю, говорится на сайте аэропорта.

Юбилейным пассажиром Толмачево стала восьмилетняя девочка из Барнаула София Взглядова, которая отправилась с семьей в Симферополь на новогодние каникулы.

9 января, когда семья Взглядовых вернулась, аэропорт поздравил своего пятимиллионного пассажира. Представители аэропорта и партнеров авиакомпаний S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", гостиницы "Миротель" и сети кофеен "Чашка Кофе" вручили юной жительнице Барнаула памятные подарки и сертификаты на обслуживание. Аэропорт Толмачёво подарил семье набор фирменных чемоданов, сертификат на обслуживание в VIP-зале аэропорта и сувениры.

Отмечается, что в текущем году аэропорт намерен увеличить пассажиропоток до 5,6 миллиона пассажиров.