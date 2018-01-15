Более 200 тысяч человек отдали подписи в поддержку Путина за один день

Более 200 тысяч человек по всей стране оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента в воскресенье, 14 января, в день работы общественных приемных "Единой России". Подробности сообщили в пресс-службе партии.
Партия по просьбе активистов и сборщиков подписей в поддержку Владимира Путина предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.
"Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", – сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Он добавил, что, несмотря на то, что было сообщено о сборе уже более 538 тысяч подписей, люди все равно должны иметь возможность отдать свой голос в поддержку своего кандидата.
"Нельзя сказать, что их голос уже не нужен. В воскресенье на наши площадки пришло более 200 тысяч граждан", – подчеркнул Турчак.
Сбор подписей в выходной день прошел и в партийной приемной в Алтайском крае. Поддержать кандидата в президенты наравне с депутатами АКЗС и БГД пришли и рядовые партийцы.
"Несмотря на то, что мероприятие планировалось в первую очередь для членов "Единой России" и сторонников, оставить подписи пришли жители края без какой бы то ни было партийной привязки. Дополнительные точки по сбору подписей были размещены на площадках общественных приемных в Барнауле, Бийске и Рубцовске", — сообщил секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.
Комментарии
Фарс!
Россия отстает во внутреннем производстве картофеля от установленных самим же государством показателей. Проверка Счетной палаты РФ показала, что уровень самообеспеченности страны этим овощем по итогам 2017 года составит 90,7% при пороговом значении не менее 95%, прописанном в Доктрине продовольственной безопасности.
По сравнению с 2016 годом самообеспеченность России картофелем упала на 7%, а в 2015-м была на целых 15% выше, чем сегодня. В докладе Счетной палаты отмечается, что причинами тому - сокращение посевных площадей в 1,7 раза и уменьшение численности частных хозяйств — на 2 миллиона до 18,7 млн единиц за последние 10 лет.
Блатхаты ПЕдРосов посетили те же, что и точки в торговых центрах, или новых нагнали?
Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов заявил, что «официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба».
После решения забить на предвыборные дебаты это второе совершенно разумное и здравое решение.
Путину решительно нечего сказать, он в принципе неспособен вести дискуссии, у него нет возможности отчитаться своих достижениях, а потому с точки зрения конкурентных отношений с соперниками его позиции изначально самые слабые. Даже не нулевые, а глубоко отрицательные. При этом ни разу за все 19 лет у власти Путин не имел публичного прямого диалога "на равных", а потому дополнительно к сказанному есть смысл сомневаться в его личных способностях вести спор и тем более побеждать в нём.
Крупные российские бизнесмены, близкие к политическому руководству России, ведут переговоры с представителями Минфина и Госдепа США о том, как можно избежать попадания в новый санкционный список. Об этом, со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида, сообщает Bloomberg. Он утверждает, что многие из потенциальных фигурантов списка прислали в Вашингтон своих тайных представителей.
Также сообщается, что некоторые из крупных российских бизнесменов уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их инвестиций, а кое-кто уже начал распродавать свои зарубежные активы, чтобы успеть сделать это до введения санкций.
Поцреоты?
Что за поцреотичная новость? Русофобы и либерасты, фас... Порвите эту новость в клочья, как санкции экономику России...
Пересидент Прежнев...
Желающих поставить подписи в поддержку кандидата Владимира Путина как самовыдвиженца на президентских выборах оказалось очень мало – сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», который находится у приемной московского офиса партии «Единая Россия».
В приемной партии «Единая Россия», где сегодня начался сбор подписей в поддержку В.Путина, фактически желающих нет, пусто и в самом здании, и на территории вокруг помещения, которое находится в Самотечном переулке.
При этом сотрудники штаба «Единой России» просили не обращать внимания на то, что в данный момент людей нет, и уверяли, что днем желающих поставить подписи за В.Путина было довольно много.
15.01.2018 12:30
- гость -
Пересидент Прежнев...
Красавчик, порвал новость в клочья, как санкции экономику России
15.01.2018 12:32
- гость -
Красавчик, мочи поцреотов
А что так мало? Надо было 200 миллионов)))
Конечно врут, у нас в России большинство не любит поцреотов
четвёртый срок! Конституция! Навального не зарегистрировали! за Грудинина! нужна явка! не нужна явка! идти на выборы обязательно! не ходить, всё уже решено без нас!
У Лукашенко пятый срок и подряд! ЕС к пятому разу настолько охренели от его наглости, что сняли с него санкции
Инфантильная молодежь, зомбированные пенсионеры , чиновничья па да ль основа его поддержки уже готовы. Осталось облить грязью " единственного" конкурента чтобы основная масса работающего населения окончательно утратила веру в честность избирателей, и как обычно "забила" на выборы. Гнусный план воров...
странная публика здесь трётся. р лишняя конечно же.
Люди, бросив все дела, едут за сотни километров, занимают очередь с ночи, чтобы поставить подписи за Путина. Очереди в приёмные Единой России растянулись на многие километры, не смотря на 60-градусный мороз в Якутии и снежный шторм на юге России. МЧС с помощью волонтеров организовано горячее питание и обогрев людей. Руководство предвыборного штаба Владимира Путина заявило, что они намерены собрать подписи свыше 89% (а это почти 100 миллионов!) избирателей и уже до выборов обеспечить полную и безоговорочную победу Путина. Ура, Россия - вперёд!
Лукашенко все равно больше набирает
Наверное все подписи поддельные, как и дела против оппозиционеров, ведь все оппозиционеры скорее всего честнейшие люди. Улюкаев скорее всего ничего не брал, а Захарову подбросили 9 миллиардов в квартиру, потому что они пошли против системы
а самое интересное, что вся эта вшивота, что здесь выше отметилась, параллельно и на остальных 2-х местных сайтах оставляет аналогичные комментарии.
то есть вся ваша кучка, это пара-тройка десятков "активистов", зато такая имитация бурной деятельности)
сам буду за Грудинина голосовать. чисто из желания разбавить благостную для Путина картинку. пускай ощущает, что ухудшение экономики заставляет подгорать у населения. пускай тогда мы все вместе терпим последствия санкций, вместе с высшими чиновниками. а что касается олигархов, то мне поровну, их давно предупреждали, что бабло надо обратно в Россию перегонять. не услышали, не захотели? ну, что-ж, не жалуйтесь когда бабло у вас отожмет коллективный Запад. лично мне не жаль.
Захаров не оппозиционер, так же как и Улюкаев. Не наводи тень на плетень, как будто ты проститутка едросовская.
Подписи не поддельные, просто люди за деньги ездили по этим "точкам" и всё. Кто там что проверять будет? Главное 146% набрать. И наберут. Некоторые за тысячу продадут и маму родную.
ек, вшивота у тебя языке. Он у тебя такой длинный от того что ручки коротенькие?
их давно предупреждали, что бабло надо обратно в Россию перегонять. не услышали, не захотели? ну, что-ж, не жалуйтесь когда бабло у вас отожмет коллективный Запад. лично мне не жаль.
Боюсь, у нас последнее отберут, чтобы компенсировать ворюгам путинским потери.
15.01.2018 13:08
- гость -
Если их забрали, значит они оппозиционеры, своих не забирают. Не наводи тень на плетень, как будто ты педераст русофобский
15.01.2018 13:10
- гость -
Блин, где деньги за подпись дают?
15.01.2018 13:11
- гость -
Еще больше отожмут, когда новые придут, у которых денег пока еще мало
15.01.2018 13:08
Геноцид Эклеров
Полностью согласен.
Тоже буду за Грудинина голосовать, чтобы знали, что соотношение зарплат судья/учитель или депутат/учитель в 10 раз, это не нормально. И баранов, которых давно предупреждали, что бабло надо обратно в Россию перегонять, тоже не жаль. Но вот Грудин имеет 5 лярдов за бугром, это немного смущает...
11:47
В огороде бузина а в Киеве дядька. Никому не нужен, ваш картофель, никто его не хочет закупать, спрос упал. В деревнях не знают, что с ним делать, скотину держать перестали, лень и неохота. Раньше приезжали и закупали, принимали рестораны, столовые, я гектарами садил, по 4 грузовика САЗика сдавал, а теперь, тьфу.
15.01.2018 13:11
- гость -
есть желание проверить длину моих рук? вэлкам)
15.01.2018 13:21
гость
Грудинин уже отчитался, что счета за рубежом все обнулены. то есть бабосы перегнаны на Родину)
вы знаете, я не обольщаюсь на его счет. я не думаю, что он прям весь такой коммунист. он вполне себе капиталист. и в разное время тёрся во власти. да и руководить крупным предприятием сейчас - это не про коммунизм. но просто он более-менее здравые идеи озвучивает и не замечен в связях с Госдепом (как некоторые якобы борцуны).
да и в качестве альтернативы ВВП больше некого представить.
Даёшь 146% за великого наичестнейшего лидера великой России!
15.01.2018 13:55
- гость -
как же вы надоели с этими 146%...
на каком то федеральном канале человек отвечающий за графику ошибся, а у вас уже вселенская теория заговора...
Так и в Центризбиркоме, люди отвечающие за подсчёт голосов, постоянно "ошибаются" , в упор не замечают нарушения на выборах, "по своему" понимают Конституцию РФ. Но это не вселенский заговор, это ОПГ, захватившая власть.
15.01.2018 14:27
- гость -
факты есть или как обычно плевок в воздух)
15.01.2018 14:27
- гость - и иже с ним
Ну подайте в суд и докажите свою правоту. Слабо?)))) Нечего тогда тут сплетни и домыслы разводить!
По фактам, это к прошлому главе крайизбиркома. Вот только он... случайно отравился газом...
15.01.2018 16:17
- гость -
зачем бред несешь?
я ту ситуацию знаю, там совсем из другой оперы.
ек, как думаешь, почему угарный газ пошёл в дом? какие-то объяснения были?
Страна взвилась в верноподданическом экстазе.Противно,ну да ладно.Голосуем за народно-патриотического кандидата Грудинина!