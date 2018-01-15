Более 200 тысяч человек отдали подписи в поддержку Путина за один день

Более 200 тысяч человек по всей стране оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента в воскресенье, 14 января, в день работы общественных приемных "Единой России". Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Партия по просьбе активистов и сборщиков подписей в поддержку Владимира Путина предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.

"Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", – сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он добавил, что, несмотря на то, что было сообщено о сборе уже более 538 тысяч подписей, люди все равно должны иметь возможность отдать свой голос в поддержку своего кандидата.

"Нельзя сказать, что их голос уже не нужен. В воскресенье на наши площадки пришло более 200 тысяч граждан", – подчеркнул Турчак.

Сбор подписей в выходной день прошел и в партийной приемной в Алтайском крае. Поддержать кандидата в президенты наравне с депутатами АКЗС и БГД пришли и рядовые партийцы.

"Несмотря на то, что мероприятие планировалось в первую очередь для членов "Единой России" и сторонников, оставить подписи пришли жители края без какой бы то ни было партийной привязки. Дополнительные точки по сбору подписей были размещены на площадках общественных приемных в Барнауле, Бийске и Рубцовске", — сообщил секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.