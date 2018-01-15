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Новости

Более 200 тысяч человек отдали подписи в поддержку Путина за один день

, ИА "Амител"
В этот день сбор подписей шел в приемных президента по всей стране

Фото: altai-ter.er.ru

Более 200 тысяч человек по всей стране оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента в воскресенье, 14 января, в день работы общественных приемных "Единой России". Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Партия по просьбе активистов и сборщиков подписей в поддержку Владимира Путина предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.

"Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", – сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он добавил, что, несмотря на то, что было сообщено о сборе уже более 538 тысяч подписей, люди все равно должны иметь возможность отдать свой голос в поддержку своего кандидата.

"Нельзя сказать, что их голос уже не нужен. В воскресенье на наши площадки пришло более 200 тысяч граждан", – подчеркнул Турчак.

Сбор подписей в выходной день прошел и в партийной приемной в Алтайском крае. Поддержать кандидата в президенты наравне с депутатами АКЗС и БГД пришли и рядовые партийцы.

"Несмотря на то, что мероприятие планировалось в первую очередь для членов "Единой России" и сторонников, оставить подписи пришли жители края без какой бы то ни было партийной привязки. Дополнительные точки по сбору подписей были размещены на площадках общественных приемных в Барнауле, Бийске и Рубцовске", — сообщил секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.01.2018 11:45
- гость -

Фарс!

0  0
15.01.2018 11:47
- гость -

Россия отстает во внутреннем производстве картофеля от установленных самим же государством показателей. Проверка Счетной палаты РФ показала, что уровень самообеспеченности страны этим овощем по итогам 2017 года составит 90,7% при пороговом значении не менее 95%, прописанном в Доктрине продовольственной безопасности.
По сравнению с 2016 годом самообеспеченность России картофелем упала на 7%, а в 2015-м была на целых 15% выше, чем сегодня. В докладе Счетной палаты отмечается, что причинами тому - сокращение посевных площадей в 1,7 раза и уменьшение численности частных хозяйств — на 2 миллиона до 18,7 млн единиц за последние 10 лет.

0  0
15.01.2018 11:48
- гость -

Блатхаты ПЕдРосов посетили те же, что и точки в торговых центрах, или новых нагнали?

0  0
15.01.2018 11:52
- гость -

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов заявил, что «официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба».
После решения забить на предвыборные дебаты это второе совершенно разумное и здравое решение.
Путину решительно нечего сказать, он в принципе неспособен вести дискуссии, у него нет возможности отчитаться своих достижениях, а потому с точки зрения конкурентных отношений с соперниками его позиции изначально самые слабые. Даже не нулевые, а глубоко отрицательные. При этом ни разу за все 19 лет у власти Путин не имел публичного прямого диалога "на равных", а потому дополнительно к сказанному есть смысл сомневаться в его личных способностях вести спор и тем более побеждать в нём.

0  0
15.01.2018 11:56
- гость -

Крупные российские бизнесмены, близкие к политическому руководству России, ведут переговоры с представителями Минфина и Госдепа США о том, как можно избежать попадания в новый санкционный список. Об этом, со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида, сообщает Bloomberg. Он утверждает, что многие из потенциальных фигурантов списка прислали в Вашингтон своих тайных представителей.

Также сообщается, что некоторые из крупных российских бизнесменов уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их инвестиций, а кое-кто уже начал распродавать свои зарубежные активы, чтобы успеть сделать это до введения санкций.

0  0
15.01.2018 12:13
гость

Поцреоты?

0  0
15.01.2018 12:15
гость

Что за поцреотичная новость? Русофобы и либерасты, фас... Порвите эту новость в клочья, как санкции экономику России...

0  0
15.01.2018 12:30
- гость -

Пересидент Прежнев...

0  0
15.01.2018 12:32
- гость -

Желающих поставить подписи в поддержку кандидата Владимира Путина как самовыдвиженца на президентских выборах оказалось очень мало – сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», который находится у приемной московского офиса партии «Единая Россия».

В приемной партии «Единая Россия», где сегодня начался сбор подписей в поддержку В.Путина, фактически желающих нет, пусто и в самом здании, и на территории вокруг помещения, которое находится в Самотечном переулке.

При этом сотрудники штаба «Единой России» просили не обращать внимания на то, что в данный момент людей нет, и уверяли, что днем желающих поставить подписи за В.Путина было довольно много.

0  0
15.01.2018 12:36
гость

15.01.2018 12:30
- гость -
Пересидент Прежнев...

Красавчик, порвал новость в клочья, как санкции экономику России

0  0
15.01.2018 12:37
гость

15.01.2018 12:32
- гость -

Красавчик, мочи поцреотов

0  0
15.01.2018 12:37
- гость -

А что так мало? Надо было 200 миллионов)))

0  0
15.01.2018 12:42
гость

Конечно врут, у нас в России большинство не любит поцреотов

0  0
15.01.2018 12:46
ололо

четвёртый срок! Конституция! Навального не зарегистрировали! за Грудинина! нужна явка! не нужна явка! идти на выборы обязательно! не ходить, всё уже решено без нас!

0  0
15.01.2018 12:49
гость

У Лукашенко пятый срок и подряд! ЕС к пятому разу настолько охренели от его наглости, что сняли с него санкции

0  0
15.01.2018 12:50
689

Инфантильная молодежь, зомбированные пенсионеры , чиновничья па да ль основа его поддержки уже готовы. Осталось облить грязью " единственного" конкурента чтобы основная масса работающего населения окончательно утратила веру в честность избирателей, и как обычно "забила" на выборы. Гнусный план воров...

0  0
15.01.2018 12:50
- гость -

странная публика здесь трётся. р лишняя конечно же.

0  0
15.01.2018 12:51
Павсекакий

Люди, бросив все дела, едут за сотни километров, занимают очередь с ночи, чтобы поставить подписи за Путина. Очереди в приёмные Единой России растянулись на многие километры, не смотря на 60-градусный мороз в Якутии и снежный шторм на юге России. МЧС с помощью волонтеров организовано горячее питание и обогрев людей. Руководство предвыборного штаба Владимира Путина заявило, что они намерены собрать подписи свыше 89% (а это почти 100 миллионов!) избирателей и уже до выборов обеспечить полную и безоговорочную победу Путина. Ура, Россия - вперёд!

0  0
15.01.2018 12:54
гость

Лукашенко все равно больше набирает

0  0
15.01.2018 13:00
гость


Наверное все подписи поддельные, как и дела против оппозиционеров, ведь все оппозиционеры скорее всего честнейшие люди. Улюкаев скорее всего ничего не брал, а Захарову подбросили 9 миллиардов в квартиру, потому что они пошли против системы

0  0
15.01.2018 13:08
Геноцид Эклеров

а самое интересное, что вся эта вшивота, что здесь выше отметилась, параллельно и на остальных 2-х местных сайтах оставляет аналогичные комментарии.
то есть вся ваша кучка, это пара-тройка десятков "активистов", зато такая имитация бурной деятельности)

сам буду за Грудинина голосовать. чисто из желания разбавить благостную для Путина картинку. пускай ощущает, что ухудшение экономики заставляет подгорать у населения. пускай тогда мы все вместе терпим последствия санкций, вместе с высшими чиновниками. а что касается олигархов, то мне поровну, их давно предупреждали, что бабло надо обратно в Россию перегонять. не услышали, не захотели? ну, что-ж, не жалуйтесь когда бабло у вас отожмет коллективный Запад. лично мне не жаль.

0  0
15.01.2018 13:08
- гость -

Захаров не оппозиционер, так же как и Улюкаев. Не наводи тень на плетень, как будто ты проститутка едросовская.

0  0
15.01.2018 13:10
- гость -

Подписи не поддельные, просто люди за деньги ездили по этим "точкам" и всё. Кто там что проверять будет? Главное 146% набрать. И наберут. Некоторые за тысячу продадут и маму родную.

0  0
15.01.2018 13:11
- гость -

ек, вшивота у тебя языке. Он у тебя такой длинный от того что ручки коротенькие?

0  0
15.01.2018 13:11
- гость -

их давно предупреждали, что бабло надо обратно в Россию перегонять. не услышали, не захотели? ну, что-ж, не жалуйтесь когда бабло у вас отожмет коллективный Запад. лично мне не жаль.

Боюсь, у нас последнее отберут, чтобы компенсировать ворюгам путинским потери.

0  0
15.01.2018 13:13
- гость -

15.01.2018 13:08
- гость -

Если их забрали, значит они оппозиционеры, своих не забирают. Не наводи тень на плетень, как будто ты педераст русофобский

0  0
15.01.2018 13:14
гость

15.01.2018 13:10
- гость -

Блин, где деньги за подпись дают?

0  0
15.01.2018 13:16
гость

15.01.2018 13:11
- гость -

Еще больше отожмут, когда новые придут, у которых денег пока еще мало

0  0
15.01.2018 13:21
гость

15.01.2018 13:08
Геноцид Эклеров

Полностью согласен.
Тоже буду за Грудинина голосовать, чтобы знали, что соотношение зарплат судья/учитель или депутат/учитель в 10 раз, это не нормально. И баранов, которых давно предупреждали, что бабло надо обратно в Россию перегонять, тоже не жаль. Но вот Грудин имеет 5 лярдов за бугром, это немного смущает...

0  0
15.01.2018 13:30
- гость -

11:47
В огороде бузина а в Киеве дядька. Никому не нужен, ваш картофель, никто его не хочет закупать, спрос упал. В деревнях не знают, что с ним делать, скотину держать перестали, лень и неохота. Раньше приезжали и закупали, принимали рестораны, столовые, я гектарами садил, по 4 грузовика САЗика сдавал, а теперь, тьфу.

0  0
15.01.2018 13:39
Геноцид Эклеров

15.01.2018 13:11
- гость -
есть желание проверить длину моих рук? вэлкам)

15.01.2018 13:21
гость
Грудинин уже отчитался, что счета за рубежом все обнулены. то есть бабосы перегнаны на Родину)
вы знаете, я не обольщаюсь на его счет. я не думаю, что он прям весь такой коммунист. он вполне себе капиталист. и в разное время тёрся во власти. да и руководить крупным предприятием сейчас - это не про коммунизм. но просто он более-менее здравые идеи озвучивает и не замечен в связях с Госдепом (как некоторые якобы борцуны).
да и в качестве альтернативы ВВП больше некого представить.

0  0
15.01.2018 13:55
- гость -

Даёшь 146% за великого наичестнейшего лидера великой России!

0  0
15.01.2018 13:58
Геноцид Эклеров

15.01.2018 13:55
- гость -

как же вы надоели с этими 146%...
на каком то федеральном канале человек отвечающий за графику ошибся, а у вас уже вселенская теория заговора...

0  0
15.01.2018 14:27
- гость -

Так и в Центризбиркоме, люди отвечающие за подсчёт голосов, постоянно "ошибаются" , в упор не замечают нарушения на выборах, "по своему" понимают Конституцию РФ. Но это не вселенский заговор, это ОПГ, захватившая власть.

0  0
15.01.2018 14:51
Геноцид Эклеров

15.01.2018 14:27
- гость -
факты есть или как обычно плевок в воздух)

0  0
15.01.2018 14:52
- гость -

15.01.2018 14:27
- гость - и иже с ним

Ну подайте в суд и докажите свою правоту. Слабо?)))) Нечего тогда тут сплетни и домыслы разводить!

0  0
15.01.2018 16:17
- гость -

По фактам, это к прошлому главе крайизбиркома. Вот только он... случайно отравился газом...

0  0
15.01.2018 16:27
Геноцид Эклеров

15.01.2018 16:17
- гость -
зачем бред несешь?
я ту ситуацию знаю, там совсем из другой оперы.

0  0
15.01.2018 16:41
- гость -

ек, как думаешь, почему угарный газ пошёл в дом? какие-то объяснения были?

0  0
15.01.2018 18:17
гость

Страна взвилась в верноподданическом экстазе.Противно,ну да ладно.Голосуем за народно-патриотического кандидата Грудинина!

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