С наступлением холодов любимым для многих напитком становится насыщенный и ароматный глинтвейн. При этом он может быть как алкогольным, так и безалкогольным. На Кухне.Amic.ru мы собрали именно последние. Они не только вкусные, но и весьма полезные как для взрослых, так и для детей.
Виноградный глинтвейн
Что потребуется?
- Сок темного винограда – 1 литр
- Апельсин – 1 шт.
- Мед – 2 ст.л.
- Сахар – по вкусу, несколько ст.л.
- Гвоздика – несколько шт.
- Имбирь – 1 ч.л. (сухой, порошковый)
Как готовить?
Сок разогреть. Туда же выдавить сок апельсина, а половинки положить на дно кастрюли. Добавить сахар и мед. Всыпать имбирь и гвоздику. Накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут.
Глинтвейн с грейпфрутом
Что потребуется?
- Сок лимона – 0,5 л.
- Сок вишни – 0,5 л.
- Грейпфрут – 1 шт.
- Корица – 1 ч.л.
- Гвоздика – несколько шт.
- Имбирь – 1 ч.л.
- Мед – несколько ст.л.
Как готовить?
Смешать сок и подогреть. Всыпать корицу, имбирь и добавить мед. Выжать сок грейпфрута, половинки цитруса положить на дно кастрюли. Добавить гвоздику и сахар по вкусу. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 15 минут.
Глинтвейн с лимоном и корицей
Что потребуется?
- Сок лимона – 1 литр
- Сахар – 0,5 стакана
- Мед – 2 ст.л.
- Ваниль – 0,5 ч.л.
- Корица – 1 палочка
- Кардамон – 0,5 ч.л.
- Имбирь – 1 ч.л. (тертый свежий корень)
Как готовить?
Разогреть сок, смешать его с имбирем, ванилью и зернами кардамона. Положить палочку корицы и растворить мед и сахар. Накрыть крышкой и дать настояться в течение 30 минут.
Кофейный глинтвейн
Что потребуется?
- Кофе – 2 ч.л. (натуральный молотый)
- Корица – 1 ч.л.
- Апельсин – 1 шт.
- Бадьян – 1 шт.
- Гвоздика – 2-3 шт.
- Сахар – по вкусу
Как готовить?
Сварить кофе. Слить его в другую посуду, чтобы убрать гущу. Добавить специи и сахар. Разогреть напиток на небольшом огне и процедить.
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