С наступлением холодов любимым для многих напитком становится насыщенный и ароматный глинтвейн. При этом он может быть как алкогольным, так и безалкогольным. На Кухне.Amic.ru мы собрали именно последние. Они не только вкусные, но и весьма полезные как для взрослых, так и для детей.

Виноградный глинтвейн

Что потребуется?

Сок темного винограда – 1 литр

Апельсин – 1 шт.

Мед – 2 ст.л.

Сахар – по вкусу, несколько ст.л.

Гвоздика – несколько шт.

Имбирь – 1 ч.л. (сухой, порошковый)

Как готовить?