Фото: milkomp.com
Погоню за нарушителем на автомобиле Toyota Mark II пришлось предпринять полиции в Барнауле в ночь на понедельник, 15 января, сообщает "Катунь 24".
По информации городской ГИБДД, нарушитель был замечен правоохранителями около часа ночи в районе улиц Взлетная – Лазурная.
На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал должным образом. В итоге экипаж ДПС начал преследование.
Остановить автомобиль удалось на Павловском тракте в районе здания №287.
Выяснилось, что за рулем машины находился 21-летний молодой человек, который отказался от медосвидетельствования.
Комментарии
Так вот остановить то остановили, а дальше ? ПрОтокол и всего хорошего,гоняй дальше пока беды не наделаешь. Беды наделаешь пару лет поселения и опять гоняй...
15.01.2018 11:21
- гость -
а ваши какие предложения? расстрелять на месте?
Лишать на 3 года!
11:28, если первый раз, то лишить прав на два года, а машину уничтожить (таким же образом как санкционные продукты). Повторно - тоже самое + 2 года колонии общего режима.
15.01.2018 11:21
- гость -///////
Ну если Вы не знаете, то когда предлагают пройти медосвидетельствование, то составляют протокол об отстранении управлением ТС, этого мало для начала?
Возле Ашана около полуночи, по новому кольцу днй 10 носится молодняк, изображая из себя дурочку из моськи. Ни одного сотрудника гибдд не наблюдал. Эти твари реально создают аварийную ситуацию. Паркуются возле Ашана. В чем проблема полиции выполнить свои должностные обязанности???
15.01.2018 11:40
Санёк Ну так а я про какой прОтокол то тебя гутарю ? Толку только нет вас засранцев прОтоколировать пока людей не передавите или сами в смятку . Возможно и то и другое зрасу.
15.01.2018 11:40
Санёк
И что помешает лишенцу опять сесть за руль? Если ему ничего за это, кроме штрафа, не будет все равно. Так и получается - поймали пьяным, лишили прав, ну он дальше ездит уже без прав, опять пьяным. Пока не собьет кого-нибудь насмерть. Да обычно и за это ничего не бывает.
15.01.2018 12:06 /////ты гутарить на зоне будешь, тебе чё нужно, остановили его, тебе не понравилось, отстранили от управления ТС тебе тоже не нравиться. Сиди тогда просто и впитывай информацию, а тут не печатай и уж тем более в мой адрес
Выяснилось, что за рулем машины находился 21-летний молодой человек, который отказался от медосвидетельствования
Не больной онкологией?
А то краевой суд оправдает
15.01.2018 12:29
Санёк Ты не груби незнакомым не надо старшим грубить. Жизнь накажет.
малолеток за рулем ремка...
полицейская погоня...
отказ от медосвидетельствования...
почему то я не удивлен.
прав лишить, ремок изъять на металлолом.
15.01.2018 12:29
Санёк Ты САнек какую то хрень несешь... Причем тут зона ? Управы на вас Саньков нет, носитесь на своих ведрах с воем ,убиваете людей . И на все у вас есть оправдание, то пешеход виноват,то еще чего нибудь.
15.01.2018 12:52
Геноцид Эклеров Вот это МУДРЫЙ ответ Саньку ... на все его претензии
В свое время ночью ехал по Павловскому и на выезде из города у поста ГАИ, повернул налево в сторону ТЭЦ-3. Гаишников не заметил, были какие-то люди, с остановленной машиной разбирались, они были справа, а я смотрел налево, нет ли помех. Как потом оказалось они меня хотели тормознуть как понятого. Я не увидел поднятого жезла, смотрел слева на транспорт, и проследовал дальше. Еду в ночи, а за мной вой сирены, мелькание проблесковых маячков, а кругом темень, никого. Что делать?
Повернул к ГНС и там на освещенном месте остановился. Выскочили гаишники, давай нюхать изо рта не пахнет ли от меня, прошманали всю машину, ничего не нашли. Объяснил, что не заметил их, останавливаться было страшно на темной дороге. Вот на освещенном месте остановился. Слава богу ничего по отношению ко мне не предприняли, разъехались.
Это не больной онкологией мажор, его краевой суд не оправдает. И не единственный сын мэра, который на чёрном Porsche Cayenne летит на красный свет.
С ночного Автопати под оксибутератом,
Без прав, без документов, в 17 юных лет.
Главное - справкой из онкоцентра запастись.
Марк то хороший был???
В курсе кто???
15.01.2018 13:56
iOne
а как же, Марки - они такие)
водила одной рукой рулил, другой слезы счастья вытирал)
Да ничего страшного, сейчас можно гонять, сшибать кегли, потом сказаться больным и тебя отпустят. Есть специальные судьи по таким делам
А вообще по-поводу ГИБДДшников интересно...
В пятницу ехал стояли: Попова ( перед А.Петрова) Попова ( сразу после А.Петрова) на Энтузиастов сразу после поворота с Попова))) А еще на кп на старом мосту.
УТВЕРЖДАЕТСЯ:
Сотрудники несут службу в местах концентрации ДТП