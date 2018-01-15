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Погоню за нарушителем на автомобиле Toyota Mark II пришлось предпринять полиции в Барнауле в ночь на понедельник, 15 января, сообщает "Катунь 24".

По информации городской ГИБДД, нарушитель был замечен правоохранителями около часа ночи в районе улиц Взлетная – Лазурная.

На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал должным образом. В итоге экипаж ДПС начал преследование.

Остановить автомобиль удалось на Павловском тракте в районе здания №287.

Выяснилось, что за рулем машины находился 21-летний молодой человек, который отказался от медосвидетельствования.