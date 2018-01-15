Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Новогодний городок в Барнауле будет окончательно разобран к вечеру среды, 17 января. Об этом корреспонденту портала Amic.ru сообщил главный специалист отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Александр Мицкий.

Утром 15 января рабочие приступили к разбору снежного городка и главной городской ели. В течение понедельника планируется демонтировать освещение снежного городка, электрические сети. На площади Сахарова задействована тяжелая техника и несколько десятков человек. Снег и лед вывозят в специальные места для отвала снега, а также на барнаульский полигон ТБО.

Оттепель, случившаяся в конце декабря, не повлияла на работу снежного городка, восстанавливать его не пришлось, заверил журналистов Александр Мицкий.

Планируется, что все работы займут три дня. К 23:00 17 января власти обещают вновь открыть движение через площадь Сахарова. Напомним, оно было перекрыто еще в начале декабря.

Новая елка прослужит 5-7 лет при условии надлежащего хранения, предыдущее новогоднее дерево эксплуатировалось 6 лет. Храниться разобранная ель будет на базе МБУ "Автодорстрой".