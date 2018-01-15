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Работница трамвайного депо в Барнауле погибла при проведении буксировочных работ — трагический инцидент случился утром 14 января, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Как уточнили в правоохранительном ведомстве, ЧП произошло около 09:00 в депо №3. В этот момент осуществлялась буксировка трамвая в ремонтный бокс.

"При открытии двери водителя маневровых работ затянуло между домкратом и транспортным средством. В результате 61-летняя женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия", — указывают на обстоятельства случившегося в СКР.

В данный момент в связи с произошедшим проводится доследственная проверка. Правоохранители оценят действия лиц, которые ответственны за безопасность при проведении работ.

Следователи опрашивают сотрудников депо, изымают документацию.