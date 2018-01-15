Фото: ettu.ru
Работница трамвайного депо в Барнауле погибла при проведении буксировочных работ — трагический инцидент случился утром 14 января, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Как уточнили в правоохранительном ведомстве, ЧП произошло около 09:00 в депо №3. В этот момент осуществлялась буксировка трамвая в ремонтный бокс.
"При открытии двери водителя маневровых работ затянуло между домкратом и транспортным средством. В результате 61-летняя женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия", — указывают на обстоятельства случившегося в СКР.
В данный момент в связи с произошедшим проводится доследственная проверка. Правоохранители оценят действия лиц, которые ответственны за безопасность при проведении работ.
Следователи опрашивают сотрудников депо, изымают документацию.
Комментарии
При открытии двери водителя маневровых работ затянуло между домкратом и транспортным средством
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Переведите это с языка работников СКР на русский язык.
А здесь на русском написано. Когда водитель открывала дверь, ее затянуло. Гость, просыпайтесь.
Чем затянуло, куда затянуло? Что за домкрат? Дверь она как открывала с кнопки из кабины? Ничего не понятно!
Ничем не затянуло, просто затянуло между домкратом и транспортным средством. Вы с Луны упали, что ли?
11:50
Гость "между домкратом и транспортным средством"
Вы когда-нибудь видели домкрат? Это устройство для поднятия различных грузов, одной частью опирается на землю, второй частью опирается в кузов машины, трамвая. То есть контактирует одновременно с землей и тем, что поднимаем и в этом контакте нет зазоров, чтобы туда можно было кого то затащить.
Пусть рабочий еще не установил контакт с кузовом трамвая, да в этот момент там зазор, тогда стает вопрос, тот кто управлял домкратом, что не видел, что там постороннее тело? Надо было придавить?
61 год бабульке. .был! А куда их будет заносить в 70 лет?
"Бабульке"? Вы с Луны, чтоли свалились? В 61 год - это пожилая женщина, но ни как не бабулька. И если женщину допустили до этой работы, то в медкарте у нее было все нормально. В 55 лет - только начало пенсионного возраста, а не конец жизни. Все так же нужно питаться, одеваться, внуков баловать. Виноват в трагедии не возраст женщины, а чья-то преступная халатность и нарушение ТБ.
15.01.2018 15:12
Nats
ну что вы к словам цепляетесь? у вас в 52 года внуки родятся, вы им тоже скажете: "какая я вам бабушка? зовите меня "пожилая женщина""?
по другим данным погибшей 58 лет было...
При открытии двери водителя маневровых работ затянуло между домкратом и транспортным средством
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Переведите это с языка работников СКР на русский язык.
Они очень далеки от народа, чтобы на русском изъясняться.
"Как сообщает портал «Новости Алтая», утром 14 января в трамвайном депо № 3 по улице Гридасова, 5, при проведении буксировки неисправного трамвайного вагона на ремонтную площадку, работница депо оказалась зажатой между стойкой домкрата и бортом вагона. Непосредственно момент ЧП никто не видел, потому вовремя оказать помощь пострадавшей не удалось, она скончалась. Погибшей был 61 год. Отметим, что вагонный домкрат — это массивная конструкция, которая устанавливается стационарно."
Вот и Ваш кумир-дедулька так же думает, что в возрасте за 60 ещё огого чего можно натворить!