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Заведующая отделением красноярской больницы скорой медпомощи (БСМП) уволилась по своему желанию после публикации видео с празднованием новогоднего корпоратива в стенах клиники. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителя медучреждения Андрея Любченко.

Ранее местные СМИ обнародовали ролик, где медики отмечают Новый год в стенах БСМП в конце прошлого года. На записи видно, что женщины исполняют танец живота под музыку. В больнице отметили, что экс-сотрудница и ее коллеги своими действиями нарушили запрет главврача на проведение таких мероприятий.

По словам Любченко, заведующая написала заявление по собственному желанию после того, как узнала, что данный случай получил огласку. Он добавил, что остальные участники корпоратива получат выговор. Все они написали объяснительные.