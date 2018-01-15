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Новости

Врач красноярской больницы уволилась после корпоратива с танцем живота

, ИА "Амител"
В больнице отметили, что был нарушен запрет главврача на проведение подобных мероприятий

Фото: youtube.com

Заведующая отделением красноярской больницы скорой медпомощи (БСМП) уволилась по своему желанию после публикации видео с празднованием новогоднего корпоратива в стенах клиники. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителя медучреждения Андрея Любченко.

Ранее местные СМИ обнародовали ролик, где медики отмечают Новый год в стенах БСМП в конце прошлого года. На записи видно, что женщины исполняют танец живота под музыку. В больнице отметили, что экс-сотрудница и ее коллеги своими действиями нарушили запрет главврача на проведение таких мероприятий.

По словам Любченко, заведующая написала заявление по собственному желанию после того, как узнала, что данный случай получил огласку. Он добавил, что остальные участники корпоратива получат выговор. Все они написали объяснительные.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.01.2018 11:41
- гость -

Твари- позорят Нашего Президента!

0  0
15.01.2018 11:54
- гость -

Вот что за люди, выложил же кто-то из своих

0  0
15.01.2018 11:58
гость

Ну и что здесь крамольного? Врачи то же люди.

0  0
15.01.2018 11:59
- гость -

И что там криминального? Люди отдыхают в своем коллективе в свободное от работы время.

0  0
15.01.2018 12:02
А

если честно, уже эти истерии по поводу празднования каких-либо событий надоели. Почему люди не могут отдохнуть как им нравится, а то что кто-то выложил - буг ему судья. Почему врачи не могут отпраздновать новый год. Мы же все ждем этого праздника и с удвольствие отмечаем корпоративы. Не понимаю, то полиция, то таможня, то налоговая - не понимаю почему они не могут отпраздновать праздник. пусть даже и в рабочее время новый год праздновали - это один раз в год. необходимо ведь изучить последствия этого. Или например через чур пышные застолья - от куда денюжки. но не сам факт празднования

0  0
15.01.2018 12:07
4ugun

Надо было увольнять того кто выложил.
Причем все в общем-то весело, какие-то костюмы приготовили, программа у них есть...

Тем временем пол страны тупо напивается до рвоты и это как-бы нормально. А тут прям трагедия.

0  0
15.01.2018 12:25
гость

Раздули из мухи слона. Дурдом какой-то по праздничным мероприятиям. Раньше и праздники отмечали и работали. А сейчас приходит "молодой и важный"- ничего не знает не умеет, но у него лапа в виде папы и т.д. и начинает ломать людей.Боятся вдруг люди организуются и попрут их- отсюда и все запреты.

0  0
15.01.2018 12:36
гость

правда, ну и что здесь такого? Позор, что врачи не имеют денег сходить в ресторан. Невинный танец. А тот . кто выложил -мерзавец(ка)

0  0
15.01.2018 12:50
- гость -

В костюме она довольно невинном . Юбку надела до талии. И с верхом все в порядке. Она же не в своём нижнем белье танцует. Не надо было самой увольняться.

0  0
15.01.2018 12:51
Доря

мы в советское время все праздники, дни рождения проводили на работе, и не в какой то там клиники, а на оборонном заводе и это было нормально. Пу...ну скажите спасибо что запретил больше трёх собираться, боится за свою шкуру.

0  0
15.01.2018 12:59
Геноцид Эклеров

идите в кабак, и там хоть голые скачите.
видно, что белый день, а значит рабочее время.
им зарплату платят за то, что они бухают и колесом ходят?
нечего в больнице шабаш устраивать.
вы знаете, что такое БСМП? это постоянный поток "клиентов", тем более в новгодние праздники.

15.01.2018 12:51
Доря
кто тебе и что запретил, горемыка? собирайся хоть толпой, кому то на... нужен...
а вот то, что вы привыкли еще с Совка нихрена не делать на работе, это давно всем ясно.

0  0
15.01.2018 13:19
- гость -

Праздник явно в рабочее время. Может и ничего такого в этом нет, но люди часто помощи ждут часами и нам всегда говорят, что так из-за того, что много работы, но всё чаще мы видим случаи, когда на больных просто плюют в рабочее время. Потом медиков сокращают, а что, раз пляшут, значит не работы.

0  0
15.01.2018 13:24
- гость -

точно. пляшут, а люди там мрут...
разогнать всех. пусть никого не будет. все равно не лечат.

0  0
15.01.2018 14:16
- гость -


15.01.2018 12:59
Геноцид Эклеров

идите в кабак, и там хоть голые скачите.
видно, что белый день, а значит рабочее время.

а у врачей оно всегда рабочее. Ты ж не можешь подождать до утра, когда подыхать начинаешь! Сразу бежишь звонить в неотложку!

0  0
15.01.2018 14:21
- гость -

Тогда спасайте, а не пляшите, работа у вас такая. Не можете или не хотите, идите в бизнес.

0  0
15.01.2018 14:24
4ugun


15.01.2018 14:21
- гость -
Тогда спасайте, а не пляшите, работа у вас такая. Не можете или не хотите, идите в бизнес.
======================
Вот ты к ним относишься как к своим рабам. Часть поталантливее, может и правда в бизнес уйдет. А вторая, когда ты попадешь в больницу, будет относиться к тебе как к скоту.

И вреда от этого гораздо больше, чем от этого чаепития.

0  0
15.01.2018 14:50
Геноцид Эклеров

15.01.2018 14:16
- гость -
у них посменная работа. вот в свободное от работы время пускай и празднуют. сменами.
а если хотят все вместе собраться, то главврач пускай их на 5 минут соберет на торжественное поздравление, и достаточно. специфика работы не допускает праздники на рабочем месте.

15.01.2018 14:24
4ugun
под чай такие танцы не танцуют)
явно синячили)

0  0
15.01.2018 14:57
- гость -

Дааа! Не стоило увольняться! А главврач ещё тот чудак(на букву М)!

0  0
15.01.2018 16:49
- гость -

Началась охота на ведьм. А почему? А потому, что Вован старый стал, бухать перестал, и теперь страна - делай как я, новая политика, вы будете жить, как мне угодно!

0  0
15.01.2018 16:51
гость

Так вот после смены они и праздновали раз даже в костюмах .

0  0
15.01.2018 17:12
- гость -

Обнаглели медики, лечить не хотят, а гулянки устраивают.

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