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Американское посольство 16 января открывает в Москве новый консульский центр, передает РИА "Новости" со ссылкой на слова генконсула США в РФ Лоренса Тоби.

Отмечается, что в учреждение будет запрещено проносить мобильные телефоны и прочие электронные устройства. Кроме того, в центре не предусмотрены камеры хранения.

Любопытно, что более половины из 23 окон для собеседований, находящихся на первом этаже, будут закрыты из-за дефицита сотрудников. Лоренс Тоби уточнил, что после сокращения штата в распоряжении американцев осталось лишь 40% от первоначального персонала.

Собеседования на неиммиграционные визы будут проводить в центре только три дня в неделю. Учреждение сможет обрабатывать лишь 100 заявлений в сутки.

По словам Тоби, с сентября по декабрь по всей России было выдано 26 тысяч виз в США.

Напомним, что власти Соединенных Штатов летом 2017 года сократили выдачу виз. Это произошло вслед за тем, как Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов потребовала снизить численность американских дипломатических представительств в РФ до 455 человек.