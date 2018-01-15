Новая волна секс-скандалов добралась до модной индустрии. В домогательствах обвинили сразу двух мировых фэшн-фотографов – Марио Тестино и Брюса Вебера, сообщает The New York Times.
Издание провело расследование и собрало показания от 15 мужчин - моделей и ассистентов. Фотографы полностью отрицают все обвинения, однако их карьера под угрозой: крупные глянцевые издания уже отказываются от сотрудничества с Тестино и Вебером до завершения расследования.
Обвинения в адрес Марио Тестино относятся к 1990-м годам. Модели рассказали, что Тестино до них дотрагивался, мастурбировал при них и пытался соблазнить.
Вебер же, по заявлению пострадавших, предлагал им раздеваться и трогать себя в тех местах, где они "чувствуют свою энергию", а иногда водил их руками сам.
Кроме того, Марио Тестино фотографировал британскую королевскую семью, и общество ждет комментария от представителей монархов.
Тестино и Вебер – "фотографы-тяжеловесы" в фэшн-индустрии. На счету Тестино — рекламные кампании ведущих марок планеты в диапазоне от Dolce & Gabbana до Burberry, съемки едва ли не всех супермоделей планеты, множества актрис и певиц.
@RUTHNOTMAY IN THE STREETS OF ROME FOR @VOGUEITALIA. I GUEST EDITED AN ISSUE WITH SUPPORT FROM MY TEAM AT @MARIOTESTINOPLUS. THIS IS THE NINTH VOGUE I HAVE GUEST EDITED, INCLUDING VOGUE CHINA, JAPAN, BRAZIL, SPAIN AND PARIS — ITS ALWAYS SO INTERESTING TO TURN TO A NEW PLACE, NEW PEOPLE AND NEW CHALLENGE. THANK YOU TO MY FRIEND @ANTONIOMONFREDA FOR YOUR HELP IN ROME DOING THIS STORY. @RUTHNOTMAY EN LAS CALLES DE ROMA PARA @VOGUEITALIA. FUI EL EDITOR INVITADO EN ESTA EDICIÓN CON EL APOYO DE MI EQUIPO @MARIOTESTINOPLUS. ESTA ES LA NOVENA EDICIÓN DE VOGUE QUE HE EDITADO, INCLUIDAS VOGUE CHINA, JAPÓN, BRAZIL, ESPAÑA Y PARIS — SIEMPRE ES INTERESANTE CONOCER UN NUEVO LUGAR, NUEVAS PERSONAS Y NUEVOS RETOS. GRACIAS A MI AMIGO @ANTONIOMONFREDA POR SU APOYO EN ROMA DURANTE ESTA HISTORIA. @francasozzani1 @AnastasiaBarbieri @hairbychristiaan @thevalgarland.
Брюс Вебер — американский фотограф и режиссер. Широко известен как зачинатель рекламных кампаний брендов "Calvin Klein", "Pirelli", "Abercrombie & Fitch", "Revlon", "Gianni Versace", "Ralph Lauren". Также известность принесли работы для журналов "Vogue", "GQ", "Vanity Fair", "Elle", "Life", "Interview" и "Rolling Stone".
Комментарии
мастурбировал при них
Б..., щас вырвет..
Убирают сильных конкурентов.
А какие комментарии может дать королевская семья? К ним-то вряд ли кто-то прикасался.
мальчики - Дианы Шурыгины
все они там... трубочисты)
Запад, цивилизация... Туда и нам дорога...
15.01.2018 13:25
гость
Латентный чёли?
Кроме того, Марио Тестино фотографировал британскую королевскую семью, и общество ждет комментария от представителей монархов.
Неуж и королеву щупал?
А вообще смешно, когда гомосеки и проститутки модельного бизнеса обвиняют в чем то человека своего круга рангом выше, за то, что он с ними немного попроститучил и погомосятил, чтобы сделать из них бузовых и водонаевых.
Один хороший Барнаульский музыкант в 90-е поехал в Москву по приглашению, там из него пообещали сделать звезду, тем более талант у человека явный, но ему честно сразу объяснили, что для этого надо будет вступить в половые отношения с мужчинами с телевидения и с музыкальной тусовки.
Он отказался и вернулся в Барнаул, звездой не стал.
А западенцы сначала отсасывают, а потом визжат на весь мир через годы, что их изнасиловали, как будто это не их выбор был.
Все западные звизды - дианы шурыгины.