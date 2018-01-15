Новая волна секс-скандалов добралась до модной индустрии. В домогательствах обвинили сразу двух мировых фэшн-фотографов – Марио Тестино и Брюса Вебера, сообщает The New York Times.

Издание провело расследование и собрало показания от 15 мужчин - моделей и ассистентов. Фотографы полностью отрицают все обвинения, однако их карьера под угрозой: крупные глянцевые издания уже отказываются от сотрудничества с Тестино и Вебером до завершения расследования.

Обвинения в адрес Марио Тестино относятся к 1990-м годам. Модели рассказали, что Тестино до них дотрагивался, мастурбировал при них и пытался соблазнить.

Вебер же, по заявлению пострадавших, предлагал им раздеваться и трогать себя в тех местах, где они "чувствуют свою энергию", а иногда водил их руками сам.

Кроме того, Марио Тестино фотографировал британскую королевскую семью, и общество ждет комментария от представителей монархов.

Тестино и Вебер – "фотографы-тяжеловесы" в фэшн-индустрии. На счету Тестино — рекламные кампании ведущих марок планеты в диапазоне от Dolce & Gabbana до Burberry, съемки едва ли не всех супермоделей планеты, множества актрис и певиц.

Брюс Вебер — американский фотограф и режиссер. Широко известен как зачинатель рекламных кампаний брендов "Calvin Klein", "Pirelli", "Abercrombie & Fitch", "Revlon", "Gianni Versace", "Ralph Lauren". Также известность принесли работы для журналов "Vogue", "GQ", "Vanity Fair", "Elle", "Life", "Interview" и "Rolling Stone".