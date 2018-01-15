Фото: youtube.com

В Cети появилась видеозапись эвакуации пассажиров из самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком Трабзоне и застрявшего в грязи на краю обрыва. Об этом пишет РИА "Новости".

На записи видно, как испуганные люди покидают салон воздушного судна через аварийные выходы. Также очевидцы засняли работу пожарных. Автор ролика подчеркивает, что после аварии на борту воздушного судна началась паника.

Напомним, инцидент произошел в субботу при посадке Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines, который прилетел из Анкары. На борту лайнера находились 162 человека. В результате ЧП никто не пострадал.

Аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Причина ЧП до сих пор не названа.