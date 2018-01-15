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В академическом театре сатиры в Москве в понедельник, 15 января, пройдет прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, который скончался 10 января в возрасте 81 года. Об этом пишет "Интерфакс".
Церемония прощания начнется в 11:00 (мск), а гражданская панихида — час спустя.
Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Напомним, Державин сыграл десятки ролей в театре и кино. Наибольшую известность ему принесла роль Бубуса в спектакле "Опасный возраст". В кино актер прославился после роли Джорджа в фильме Наума Бирмана "Трое в лодке, не считая собаки".
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