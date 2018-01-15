Вот и началась новая рабочая неделя. Не знаете, как ее провести и куда сходить вечером? Смотрите наш гид и планируйте свой отдых.

Понедельник

Не знаете, как отвлечься от дел в понедельник – идите в кино. Среди стоящих фильмов прошлой недели – английская историческая драма об Уинстоне Черчилле "Темные времена" и американская картина о королеве покера "Большая игра".

Вторник

В филармонии в 18:30 начнутся "Симфонические вечера". Участие в концерте примет лауреат международных конкурсов пианист Олег Полянский. В программе – произведения Амадея Моцарта, Феликса Мендельсона и Сергея Рахманинова.

Также в 18:30 в Молодежном театре Алтая покажут спектакль "Шинель" по произведению Николая Гоголя.

Среда

В 18:30 в МТА пройдет показ спектакля о детях блокадного Ленинграда "Война, беда, мечта и юность...".

А в баре Rock Pub (Союза Республик, 44А) в 19:00 состоится традиционный турнир по игре "60 секунд". Это классические соревнования формата "Вопрос-Ответ", очень похожие на известные телепередачи, где знатоки отвечают на вопросы телезрителей. Все участники делятся на команды по 6 человек, слушают вопрос и в течение одной минуты находят ответ.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке, email: barnaul@club60sec.ru или телефону +7(913) 705-55-95.17 января

Четверг

Среди киноновинок этой недели семейная комедия "Приключения Паддингтона 2", фантастический триллер режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды", а также две российские картины — фэнтези "Скиф" и лирическая комедия Владимира Котта "Карп отмороженный".

В театре драмы в 18:30 покажут спектакль "Пленные духи". Эта история похожа на фарс и повествует о любви Александра Блока. Над постановкой работал молодой режиссер Алексей Логачев.

В МТА в это же время можно будет посмотреть трагикомедию Александра Вампилова "Старший сын".

Пятница

Вечер пятницы можно провести с пользой и сходить в филармонию на лекцию "Музыка для всех". В программе, которую проведет московский ведущий Артем Варгафтик, творчество Онеггера, Оффенбаха, Овсяниково-Куликовского, Прокофьева, Нильсена и других.

В драме в 18:30 зрителей будет ждать музыкальная шутка "Танго длиною в жизнь", режиссером которой стала известная на Алтае артистка Елена Кегелева. В МТА же покажут спектакль-фантазию по рассказам Валерия Золотухина "Храни тебя Бог!".