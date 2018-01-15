22 января на аукционе будет определен подрядчик по строительству дамбы близ села Быстрянка Красногорского района Алтайского края. Власти готовы выложить за инженерную защиту от наводнений 254,737 млн рублей.
Как следует из информации с сайта госзакупок, объект должен быть построен уже к 1 октября 2019 года. Источник финансирования работ — краевой и местный бюджеты. Строительство дамбы со "струенаправляющей шпорой" будет вестись на реке Катунь. Дамба предназначена для защиты села Быстрянка от паводковых наводнений. Протяженность защитного сооружения составит 1,482 км, ширина гребня — 6 м. Максимальная высота дамбы — 4,77 м.
Тип крепления верхового откоса дамбы - габионные конструкции, т. н. "матрасы Рено". Материал "струенаправляющей шпоры" – несортированный камень средней крупностью 80 см.
К слову, еще в 2015 году за счет средств краевого бюджета была разработана проектная документация "Инженерная защита от наводнений села Быстрянка Красногорского района Алтайского края" и получено положительное заключение экспертизы.
Добавим, что в марте 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил региональному Минприроды взять на особый контроль реализацию мероприятий по предотвращению ущербов от наводнений и другого негативного воздействия вод реки Катунь на село Быстрянка.
В катастрофический паводок 2014 года у этого населенного пункта Катунь резко вышла из берегов и затопила прилегающие улицы, жилые дома, огороды и хозяйственные постройки. В результате паводка на территории Быстрянки было размыто около 50 м берега на участке длиной 800 м, разрушено 9 жилых домов по улице Садовой. Под угрозой обрушения остается еще 26 домов, расположенных в непосредственной близости от реки.
Под негативное воздействие вод в селе попадает 181 жилой дом (из них 26 попадают в зону разрушения берега), школа, детский сад, амбулатория, клуб, 2 магазина, сельский совет (узел связи), 2,5 км асфальтированных дорог, 3 км ЛЭП, 1 км водопровода, 0,35 км линии связи, сельхозживотные.
Комментарии
плюс сколько еще на обслуживание будет выделяться неизвестно. не проще людей переселить на эти деньги из зоны затопления в другую часть села которая не затапливается?!
Согласен, 1,4 млн на домохозяйство, это хороший дом в райцентре
Алтайское село!!!! Кто Вас заголовки учит писать ? Село Алтайское Алтайского района! А не с. Быстрянка Красногорского района.
Да за эти деньги можно всю их Быстрянку купить, ещё и останется несколько десятков млн.
Логично. Реке ведь не прикажешь: речка, не затопляй, раз-два! Стихия не подчиняется человеку. Один раз отселили из зоны подтопления и всё. А так головная боль с этой дамбой на века...
Поздно. ПИЛЫ УЖЕ НАТОЧЕНЫ!
254,737 млн рублей -как минимум 120 домов переселить можно. Добавить ещё и всю деревню переселить. Но на содержание дамбы будут выделяться миллионы ежегодно, воровать чиновникам много лет, вот и дурью маются, ворюги.
а вы уверены, что жители села хотят переселяться?
А вы уверены, что налогоплательщики, за чьи деньги строится эта дамба, хотят строительства этой дамбы и дальнейшего постоянного её содержания?!
Один метр стены 24 куба выйдет 172000 рублей, 7617 рублей за куб бетона. Кубометр бетона с доставкой в Барнауле 4350 рублей.
а вы уверены, что жители села хотят переселяться?
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Обычно в таких сёлах дома стоят около 400000. Если предложить больше, то 95% точно захотят. Остальным надо о затоне рассказать, который каждый год топит и вероятно, они захотят жить там.
15.01.2018 16:42
- гость -
но при этом из затона никто не уезжает
в селе Соусканиха этого же района три года подряд под чутким руководством главы района Дайбова миши строили дамбу которая каждой весной упрямо уплывала вместе с вложенными народными деньгами . Так старались что утопили трактор вместе с трактористом. Дамбы как не было так и нет . денег то же нет как впрочем и виноватых. Михаил на волне успеха теперь в Барнауле министром вновь строит созвучную с фамилией дамбу в комитете по социальной политике. так же и в Быстрянке будет .