22 января на аукционе будет определен подрядчик по строительству дамбы близ села Быстрянка Красногорского района Алтайского края. Власти готовы выложить за инженерную защиту от наводнений 254,737 млн рублей.

Как следует из информации с сайта госзакупок, объект должен быть построен уже к 1 октября 2019 года. Источник финансирования работ — краевой и местный бюджеты. Строительство дамбы со "струенаправляющей шпорой" будет вестись на реке Катунь. Дамба предназначена для защиты села Быстрянка от паводковых наводнений. Протяженность защитного сооружения составит 1,482 км, ширина гребня — 6 м. Максимальная высота дамбы — 4,77 м.

Тип крепления верхового откоса дамбы - габионные конструкции, т. н. "матрасы Рено". Материал "струенаправляющей шпоры" – несортированный камень средней крупностью 80 см.

К слову, еще в 2015 году за счет средств краевого бюджета была разработана проектная документация "Инженерная защита от наводнений села Быстрянка Красногорского района Алтайского края" и получено положительное заключение экспертизы.

Добавим, что в марте 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил региональному Минприроды взять на особый контроль реализацию мероприятий по предотвращению ущербов от наводнений и другого негативного воздействия вод реки Катунь на село Быстрянка.

В катастрофический паводок 2014 года у этого населенного пункта Катунь резко вышла из берегов и затопила прилегающие улицы, жилые дома, огороды и хозяйственные постройки. В результате паводка на территории Быстрянки было размыто около 50 м берега на участке длиной 800 м, разрушено 9 жилых домов по улице Садовой. Под угрозой обрушения остается еще 26 домов, расположенных в непосредственной близости от реки.

Под негативное воздействие вод в селе попадает 181 жилой дом (из них 26 попадают в зону разрушения берега), школа, детский сад, амбулатория, клуб, 2 магазина, сельский совет (узел связи), 2,5 км асфальтированных дорог, 3 км ЛЭП, 1 км водопровода, 0,35 км линии связи, сельхозживотные.