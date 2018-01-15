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В нижней палате парламента РФ предложили обязать магазины женской одежды использовать манекены, размеры которых соответствуют среднестатистическим размерам российских женщин. Об этом пишет RT.

Издание уточняет, что обращение направят на имя главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова во вторник, 16 января.

По мнению автора инициативы депутата Виталия Милонова, женщинам искусственно навязывают постоянную погоню за вечной красотой и молодостью. Он подчеркивает, что приемы маркетологов нацелены именно на женщин, поскольку мужчины "смотрят на стандарты красоты более философски". Парламентарий отметил, что демонстрация одежды идеальных размеров провоцирует у покупательниц стресс.

Милонов отметил, что манекены часто обладают такими пропорциями тела, которые недосягаемы для подавляющего большинства покупателей. "Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстегивая их к соответствию негласным канонам красоты", — добавил депутат.