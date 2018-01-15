Фото: trender.co.za
В нижней палате парламента РФ предложили обязать магазины женской одежды использовать манекены, размеры которых соответствуют среднестатистическим размерам российских женщин. Об этом пишет RT.
Издание уточняет, что обращение направят на имя главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова во вторник, 16 января.
По мнению автора инициативы депутата Виталия Милонова, женщинам искусственно навязывают постоянную погоню за вечной красотой и молодостью. Он подчеркивает, что приемы маркетологов нацелены именно на женщин, поскольку мужчины "смотрят на стандарты красоты более философски". Парламентарий отметил, что демонстрация одежды идеальных размеров провоцирует у покупательниц стресс.
Милонов отметил, что манекены часто обладают такими пропорциями тела, которые недосягаемы для подавляющего большинства покупателей. "Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстегивая их к соответствию негласным канонам красоты", — добавил депутат.
Комментарии
Задрал уже этот озабоченный
Не зря Мы Его избрали- во всё вникат!
Набираем в гугле: "Maria Kang какое у тебя оправдание"
смотрим на фигуру мамы трех детей,
бьем в гугле Ник Скотт
смотрим фотки чувака в кресле
оставляем манекены такими, какие они есть.
кто хочет - тот делает
Виталику делать нечего? его депутатство - это повод всякую чушь буровить?
Мозги бабам нужно править а не маникены, толку больше будет.
Сделать все манекены похожими на Милонова и с пропорциями тела как у него.
А с чего он решил, дурак, что мы за кем-то гонимся. Если у него жена и он сам того, то это не значит, что все такие.
Да правильно он говорит, мода по подростковым размерам, как модели заморыши чтоли все должны быть.
И чем голова только забита у наших законотворцев, капец в стране проблемы закончились, теперь можно и о манекенах подумать... Твою ж мать на государственном уровне о б этой фигне думать будут, мож еще запретить с 21-00 до 9-00 смотреть на манекены.
удивительно, но я поддерживаю Милонова в этом вопросе.
Девочки подростки смотрят именно на индустрию моды- манекенщиц и манекены.
15.01.2018 16:18
- гость -
удивительно, но я поддерживаю Милонова в этом вопросе.
Девочки подростки смотрят именно на индустрию моды- манекенщиц и манекены.
Ну так может надо бороться с корнем проблемы, а не с ветряными мельницами?
15.01.2018 16:35
- гость -
например?
Брать в манекенщицы девушек чуть полнее