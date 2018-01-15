Крещенскую купель на Речном вокзале в Барнауле начнут возводить уже в ближайшие дни. Напомним, в связи с оттепелью горожан волновал вопрос, будет ли в 2018 году купель на традиционном месте.

Сегодня, 15 января, в администрации Барнаула корреспонденту Amic.ru подтвердили, что на прошлой неделе власти города выезжали на Обь и решали, достаточна ли толщина льда для организации купели и не опасно ли это для горожан. В итоге было принято решение, что купели — быть.

Все подробности организации этого события в администрации пообещали сообщить чуть позже. А завтра, 16 января, на Речном вокзале и в других местах традиционного проведения крещенских обрядов будут проведены контрольные замеры толщины льда.

Всего же в 2018 году в Алтайском крае собираются обустроить порядка 50 купелей, где смогут окунуться все желающие граждане.

Также напомним, что синоптики предварительно обещают на 19 января морозную погоду.