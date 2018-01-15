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Краткие итоги работы за семь лет подвели в краевом управлении Следственного комитета 15 января, когда в России отмечается седьмая годовщина со дня образования СК как самостоятельной структуры.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, на сегодняшний день в управлении работают 156 следователей, каждый день выезжающих на места происшествий, расследующих наиболее тяжкие и особо опасные преступления.

"Ежегодно следователями следственного управления осуществляется порядка 5 тысяч выездов на места происшествий. За 7 лет работы ими рассмотрено более 115 тысяч сообщений о преступлениях, по каждому из которых были проведены доследственные проверки. Возбуждено 18 тысяч уголовных дел, из них порядка 13 тысяч направлено в суды для рассмотрения по существу", — уточняют в управлении.

В ведомстве подчеркивают, что сотрудники СК в приоритетном порядке занимаются расследованием уголовных дел, связанных с преступлениями в отношении социально незащищенных слоев населения, в том числе детей, инвалидов, пожилых людей.

Большое внимание уделяется расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет. Еще одной приоритетной задачей в краевом СУ СК называют борьбу с коррупцией.

"Из числа последних – уголовные дела в отношении бывшего замгубернатора региона Юрия Денисова и его супруги, бывшего главы администрации Волчихинского района Евгения Агафонова и местного предпринимателя Дмитрия Горбова, бывшего начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова, бывшего директора ГУП "Алтайстройзаказчик" Вадима Золотарева и его пособника — директора ОАО "Ключевской элеватор" Юрия Титова, бывшего директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики" Сергея Прибыткова, бывшего начальника РЭО ГИБДД МУ МВД России "Бийское" Андрея Сафронова", — добавляют в управлении.

В ведомстве подчеркивают, что раскрывать преступления и доводить уголовные дела до суда позволяют самоотверженность и ответственность следственных работников, которые достойно выполняют свой профессиональный долг. Также в СКР выражают признательность и особую благодарность ветеранам следствия.