14 января ХК "Алтай" встречался в рамках первенства ВХЛ с лидером турнира — "Мордовией" из Саранска. Несмотря на то, что перед матчем мало кто ставил на барнаульцев, шедших на предпоследнем, 8-м месте в турнирной таблице, победа тем не менее осталась за хозяевами льда.

Счет в матче открыли гости — хоккеисты "Мордовии" – за 1,5 минуты до окончания первого периода. "Алтай" отыгрался ближе к середине второго периода. Третий период, как и овертайм, успеха не принес ни одной из команд, а в серии буллитов точнее были барнаульцы. Победная шайба на счету Соболева.

Вряд ли "Алтай" сможет на таком уровне провести и вторую игру. Но задачу-минимум барнаульцы уже выполнили. Начало повторного матча с "Мордовией" в понедельник в 19:00. Отметим, первую игру посетили 2 тысячи зрителей.

"Алтай" (Барнаул) – "Мордовия" (Саранск) – 2:1 Б (0:1; 1:0; 0:0; 0:0; 1:0)

Состав "Алтая" : Волохин (Власов, 65:00); Угаров – Стребков, Локтев – Соболев (А) – Ковязин; Хафизов – Козлов (К), Шубович – Попов – Градусов; Осипов – Южанинов, Янцен – Евстифеев (А) – Тузов; Сурков – Вяткин, Плешков – Василевский – Усов.Шайбы:

18:39 Саразов (Дубинин, Кружилин) – 0:1

26:17 Локтев (Ковязин, Соболев) – 1:1

Победный буллит — Соболев

Статистика матча:

Броски в створ: 18-27;

Вбрасывания: 42-28;

Штраф: 10-12