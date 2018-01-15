Фото: gazeta.a42.ru

Обвиняемый по делу о ДТП с четырьмя погибшими Юрий Мовшин выступил с последним словом в суде в понедельник, 15 января. Об этом пишет портал VSE42.Ru.

Экс-глава ГИБДД Кузбасса утверждает, что не считает себя виновным в ДТП и не намерен оправдываться и извиняться.

Портал отмечает, что суд собирается вынести приговор по данному делу 19 января.

Напомним, Мовшина обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло за собой гибель людей. Инцидент произошел в апреле 2016 года.

Судебный процесс по делу начался 12 сентября прошлого года. Прокурор запросил для обвиняемого наказание в виде пяти лет лишения свободы.