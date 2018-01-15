Фото: gazeta.a42.ru
Обвиняемый по делу о ДТП с четырьмя погибшими Юрий Мовшин выступил с последним словом в суде в понедельник, 15 января. Об этом пишет портал VSE42.Ru.
Экс-глава ГИБДД Кузбасса утверждает, что не считает себя виновным в ДТП и не намерен оправдываться и извиняться.
Портал отмечает, что суд собирается вынести приговор по данному делу 19 января.
Напомним, Мовшина обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло за собой гибель людей. Инцидент произошел в апреле 2016 года.
Судебный процесс по делу начался 12 сентября прошлого года. Прокурор запросил для обвиняемого наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Да и то так.
А реально он виноват или нет?
Скотина!
А реально он виноват или нет?
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Вот тут видео есть. http://www.amic.ru/news/325952/
15.01.2018 13:48
- гость -
поворотниками свой маневр показывали?
какие знаки установлены? перекресток или прилегающая?
нет, то что крузак виноват - спору нет. но можно и обоюдку впаять, если и премио нарушала.
по видео совсем-совсем не очевидна невиновность премио.
Геноцид Эклеров, этот чувак за пять лет две аварии с трупами учудил! Мало того со слов свидетелей он был бухой и прятался в парке. Что ещё надо?
При этом ранее, в 2011 году, он уже был участником смертельной аварии — на тот момент он еще состоял в должности начальника УГИБДД Кузбасса. Дело против него возбуждено не было.
Мразь ещё та. Так и будет давить людей, от безнаказанности у мразей совсем крышу сносит.
Нормально, убил четверых и всего пять лет! И после этого ГИБДД говорят, что они отвечают и следят за безопасностью дорожного движения..!
ну на видео между появлением машины в кадре и ДТП проходит секунд 5
за это время можно затормозить и остановиться
а как гаишники выписывая штраф объясняют опасность поступка. типа "Вы понимаете.... а если бы....")))
15.01.2018 14:09
- гость -
я не в теме про это был.
просто задал вопросы исходя из видоса.
ну а что еще он мог сказать...
15.01.2018 14:26
- гость -
а причем тут гибдд? с каких пор у нас ГИБДД приговор выносит?
Нужно было ещё всех тварями назвать и в судью плюнуть, а че имеет права человек , поднялся
вот сволочь, 4 трупа на руках и он не виноват....
сволочь.....достойно для него
А когда я сделал как премиум, меня посадили. Падам на апеляцию.