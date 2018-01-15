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Неизвестные в масках напали с ножами на учеников в пермской школе

, ИА "Амител"
По имеющимся данным, на месте работают восемь бригад скорой помощи

Фото: school127.perm.ru

Неизвестные в масках напали на учащихся школы №127 в Перми, сообщает Life.ru со ссылкой на главу департамента информационной политики горадминистрации Андрея Каменских.

По словам представителя мэрии, 15 января от директора школы поступили данные о ЧП. "По непроверенной информации, речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу", — написал на своей странице в Facebook господин Каменских.

Также отмечается, что на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Кроме того, по имеющимся данным, у школы работают восемь бригад скорой помощи.

Между тем, как сообщает "Комсомольская правда", уже обсуждаются версии произошедшего.

Так, некоторые заявляют, что двое школьников подрались и ранили ножом учителя. По заявлениям других, в школу забежали злоумышленники и ранили нескольких учащихся ножом.

По информации издания, учащихся эвакуировали в школу № 133.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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15.01.2018 13:46
- гость -

"Интифада ножей"?

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