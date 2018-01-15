Фото: school127.perm.ru

Неизвестные в масках напали на учащихся школы №127 в Перми, сообщает Life.ru со ссылкой на главу департамента информационной политики горадминистрации Андрея Каменских.

По словам представителя мэрии, 15 января от директора школы поступили данные о ЧП. "По непроверенной информации, речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу", — написал на своей странице в Facebook господин Каменских.

Также отмечается, что на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Кроме того, по имеющимся данным, у школы работают восемь бригад скорой помощи.

Между тем, как сообщает "Комсомольская правда", уже обсуждаются версии произошедшего.

Так, некоторые заявляют, что двое школьников подрались и ранили ножом учителя. По заявлениям других, в школу забежали злоумышленники и ранили нескольких учащихся ножом.

По информации издания, учащихся эвакуировали в школу № 133.