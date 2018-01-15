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Житель села Нижний Уймон в Горном Алтае подозревается в убийстве собственной матери — по версии следствия, он зарубил ее топором.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 11 января 49-летний мужчина нанес своей 70-летней матери четыре удара топором по голове. Известно, что подозреваемый проживал вместе с родительницей.

"Произошедшим событиям предшествовало многодневное совместное употребление матерью и сыном спиртных напитков. Незадолго до убийства мать заставляла сына работать. Совершив преступление, мужчина закрыл дом на замок и отправился к собутыльнику", — добавляют в СКР.

Труп женщины обнаружил фельдшер.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие ходатайствует о его аресте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 1105 УК РФ.