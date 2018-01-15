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Подробности инцидента, связанного с нападением злоумышленников на школьников в Перми, сообщили в городской станции скорой помощи — по предварительным данным, в результате ЧП пострадали 11 человек.

Напомним, что кровавая история произошла в школе №127. "Известно об 11 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии, девять человек находятся в состоянии легкой степени тяжести. Люди получили колото-резаные ранения, из 11 пострадавших один взрослый, остальные дети", — сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи.

По информации источника РИА "Новости", злоумышленники напали на учеников с ножами. Отмечается, что они задержаны, а мотивы их действий выясняются.

Также предварительно сообщается, что среди пострадавших есть не только дети, но и один педагог.