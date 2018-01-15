Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Одна из самок обыкновенных игрунок текущей зимой родила двойню. Об этом пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.

В сообщении говорится, что первые дни малыши провели с мамой. Они крепко держались за ее шерсть, спали, сосали молоко и гуляли. Спустя неделю к заботе о потомстве подключились другие сородичи.

"Папа забирает малышей, носит на себе, иногда позволяет понянчиться другим родственникам. Двойню отдают маме, когда приходит время кормления", — цитирует собеседника издание.

Подчеркивается, что взрослые игрунки весят не более 300 граммов, а новорожденные и вовсе порядка 25-35 граммов. Биологи отмечают, что родившиеся малыши хорошо прибавляют в весе и развиваются. Период младенчества у игрунок длится до трех месяцев, а затем они становятся более самостоятельными.